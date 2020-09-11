وزير الأوقاف: ولي الأمر إذا نظم المباح وجب طاعته وتغليب المصلحة العامة

أكد الدكتور محمد مختار جمعة ، وزير الاوقاف ، أن الدول تبنى بالعلم ، وأنه عند تعارض المصلحة العامة بالخاصة ، فيجب تغليب الأولي على الجميع .





وأضاف الدكتور محمد مختار جمعة ، خلال خطبة الجمعة ، اليوم ، من مسجد الفتح بالزقازيق ، أن الدولة ترتكز على دعائم اساسية ، وهي الارض والشعب والقانون الذي ينظم العلاقات بين الناس ، والسلطة الحاكمة .





وردا على أكاذيب جماعة الاخوان الارهابية ، علق "جمعة" ، بأن وزارة الاوقاف قامت خلال الست سنوات الماضية ببناء وإحلال مساجد قديمة ، وصيانة ، لم تسبق في تاريخ مصر .





وأوضح وزير الأوقاف، بأن ولي الأمر إذا نظم المباح وجبت طاعته، مشيرا إلى أنه ليس لأحد من الناس أن يبني بيتا يغلق به طريق الآخرين أو يعطل به الطريق ويقول بأن حر في ملكه وهو لا يعلم أنه حر مالم يضر.





كما شهدت الزيارة اعتذار وزير الأوقاف، عن حضور افتتاح مسجد الحاج محمود بقرية غزالة الخيس، نظرا لتزاحم المواطنين وعدم مراعاة التباعد الاجتماعى.



