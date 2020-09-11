لن تصدق.. أطعمة ومشروبات نتناولها يوميا تسبب الهلوسة

ليس هناك شك في أن الأطعمة يمكن أن تسبب كل أنواع المشاعر التي تتراوح من السعادة إلى الارتباك، وعلى الرغم من جعل بطوننا تشعر بالامتلاء والسعادة، إلا أن هناك بعض الأطعمة التي تثيرنا وتجعلنا نشعر بالتعب وتسبب أحلامًا مزعجة وتأثيرات أخرى غير متوقعة مثل الهلوسة.
ووفقًا لما قدمه موقع "boldsky" إليكم أكثر الأطعمة التى يمكن أن تسبب الهلوسة...
- القهوة
القهوة هي مشروب يمكن أن يسبب الهلوسة إذا استهلك بكميات كبيرة، وذلك بسبب الكافيين الموجود فيه يجعلك تشعر بالهلوسة، ويحدث تسمم الكافيين في وقت أقرب بكثير مما تعتقد بالفعل.
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- التوت
يمكن أن يسبب التوت غير الناضج هلوسة خفيفة، ويصف دليل بوك توم براون للنباتات الصالحة للأكل والطبية التأثيرات المخدرة لتنوع التوت الأخضر.
- الفلفل الحار
وفقًا للدراسات ، لا يحتوي الفلفل الحار على أي مركبات ذات تأثير نفسي، ومع ذلك ، فإن تناول الأطعمة شديدة السخونة مثل الفلفل الحار يمكن أن يسبب الهلوسة كمزيج من الذعر الناجم عن الألم واندفاع الإندورفين الذي يجعلك تشعر بالسعادة.
- جوزة الطيب
تحتوي جوزة الطيب على مركب عضوي يسمى myristicin يمكن أن يجعلك تشعر بالدوار والبارانويا عند تناولها بكميات كبيرة، وقد يستغرق الأمر حوالي 5 إلى 15 جرامًا ، حوالي ملعقتين كبيرتين من جوزة الطيب لتجعلك تشعر بالغثيان لمدة 24 ساعة.