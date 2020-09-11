لن تصدق.. أطعمة ومشروبات نتناولها يوميا تسبب الهلوسة

- جوزة الطيب

تحتوي جوزة الطيب على مركب عضوي يسمى myristicin يمكن أن يجعلك تشعر بالدوار والبارانويا عند تناولها بكميات كبيرة، وقد يستغرق الأمر حوالي 5 إلى 15 جرامًا ، حوالي ملعقتين كبيرتين من جوزة الطيب لتجعلك تشعر بالغثيان لمدة 24 ساعة.