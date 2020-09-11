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ديني

محافظ الشرقية يهدي درع المحافظة لوزير الأوقاف تقديرًا لجهوده الدعوية

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 03:06 م
محافظ الشرقية يهدي
محافظ الشرقية يهدي درع المحافظة لوزير الأوقاف
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عبد الرحمن محمد
أهدى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، درع المحافظة، للدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، نظرًا لما تقوم به وزارة الأوقاف من جَهد دعوي ووطني ومجتمعي ملموس وخدمة بيوت الله ، مشيدًا بدعم وزير الأوقاف  الدائم والمستمر للمحافظة.

يأتي هذا تقديرًا لجهوده المبذولة في خدمة وعمارة بيوت الله، ونشر الفكر الوسطي المستنير ، ومحاربة الفكر المتشدد.

وافتتح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم، مسجد كفر أباظة، واستقبله الأهالى بالطبل والمزمار.

وفوض وزير الأوقاف، الشيخ زكريا الخطيب مدير المديرية ومديري الإدارات في افتتاح باقي المساجد  الـ ٥٢ مراعاة لظروف دخول وقت الجمعة، وقدرت التكلفة الإجمالية لهذه المساجد بحوالي 200 مليون جنيه، بنيت 7 مساجد منها بتنفيذ من وزارة الأوقاف، و46 مسجدا بالجهود الذاتية.



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