غدا.. سيف عبدالرحمن يتسلم درع تكريم اسم المخرج يوسف شاهين

يتسلم الفنان سيف عبدالرحمن، درع تكريم اسم المخرج العالمى "يوسف شاهين" خلال الحفل الذى تقيمه جمعية محبي الموسيقار فريد الأطرش برئاسة الفنان عادل السيد، بمناسبة ذكرى وفاة شاهين، التى توافق ٢٧ يوليو من عام ٢٠٠٨، وذلك فى السابعة من مساء غد السبت، بقاعة "أولاد العم" المفتوحة بالجيزة.





ويتحدث الفنان سيف عبدالرحمن، عن أهم المحطات الفنية والعديد من المواقف التى جمعت بينه وبين المخرج يوسف شاهين، كما يلقى رئيس الجمعية الضوء عن كواليس الأفلام التى أخرجها شاهين للموسيقار فريد الأطرش.





ويتضمن برنامج الحفل باقة من أغان وألحان الموسيقار فريد الأطرش، يتغنى بها كوكبة من المطربين والمطربات، كما يلقى عدد من الشعراء مجموعة من القصائد الشعرية كتبت خصيصا للمخرج يوسف شاهين.





يذكر أن المخرج يوسف شاهين، اكتشف الفنان سيف عبد الرحمن، ضمن عدد كبير من نجوم الفن مثل الفنان الراحل عمر الشريف والفنان هانى سلامة وغيرهم، وشارك عبد الرحمن فى العديد من أعمال يوسف شاهين، وقد كان من المقرر إقامة الحفل فى شهر يوليو الماضى، لولا جائحة فيروس كورونا المستجد، الذى تسبب فى تأجيله.