ويزو تهنئ أشرف عبدالباقي بعيد ميلاده.. كل سنة وانت طيب يا قائد

تخرج في كلية التجارة جامعة عين شمس، ثم في المعهد العالي للفنون المسرحية، بدأ نشاطه الفني منذ الطفولة، حيث قدم العديد من المسرحيات مع فرقة كلية التجارة، ومع فرق الهواة، ومثل في حوالي 80 مسرحية في الفترة ما بين 1979 و1984.





