ويزو تهنئ أشرف عبدالباقي بعيد ميلاده.. كل سنة وانت طيب يا قائد

حرصت الفنانة ويزو علي تهنئة أشرف عبدالباقي بعيد ميلاده الذي يحل اليوم الجمعة 11 سبتمبر.
وشاركت ويزو جمهورها صورة جديدة تجمعها بالفنان أشرف عبدالباقي ، وذلك عبر حسابها الرسمي بإنستجرام وكتبت :كل سنة وأنت طيب يا قائد وعقبال مليون سنة كلهم نجاح وسعادة وفرح إن شاء الله.
يعد الفنان اشرف عبد الباقي واحدا من اهم نجوم الكوميديا في مصر والوطن العربي حيث يصادف اليوم عيد ميلاده الـ٥٦.
تخرج في كلية التجارة جامعة عين شمس، ثم في المعهد العالي للفنون المسرحية، بدأ نشاطه الفني منذ الطفولة، حيث قدم العديد من المسرحيات مع فرقة كلية التجارة، ومع فرق الهواة، ومثل في حوالي 80 مسرحية في الفترة ما بين 1979 و1984.
قدم اشرف عبد الباقي ١٠ مواسم من مسلسل ست كوم الشهير راجل وست ستات