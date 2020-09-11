مروة نصر تكتب: الأرقام الروحية ورسائل الكون والملائكة

أوقات كتيرة لما بنبقى محتارين في أمر معين أو مشغولين بحاجة، بنلاقي ربنا بعت لنا إشارات من عنده تدلنا وتساعدنا نعمل إيه أو إيه الطريق الـ نختاره ونبدأ فيه .. من الإشارات دى ممكن نلاقي رقم أو أكتر بيتكرر معانا بشكل كبير، ونكون مستغربين من تكراره، دى ظاهرة كونية ملائكية اسمها الأرقام الروحية Angel Number.





إيه هي الارقام الروحية وإيه هي رسالتها لينا، هي الأرقام المتكررة أو المتشابهة الـ بيتكرر ظهورها لينا كتير ف وقت بنكون محتاجين إشارة أو رسالة من ربنا لينا، فمثلا تبص عل الساعة فتلاقيها مثلا 5:55، أو عدد الكومنتات أو الأصدقاء عل الفيس بوك 333 أو تاريخ مثلا 22/11 ، ويتلاقي الرقم بيتكرر معاك وأنت مش فاهم ليه.

الأرقام لها طاقه كبيرة وبتستخدم ف كل العلوم الفلكية والطاقية وهي من أهم طرق تواصل الملائكة معانا وإرشادها لينا عن طريق الأرقام الروحية

إيه هي بقا الرسائل الـ الملائكة بتحاول توصلهالنا من خلال تكرار الأرقام الروحية أو المتكررة أو المتشابه دى.





تكرار الرقم 111: هو البداية والحقيقة

ويسمى برقم الملائكة وليه شحنة طاقية عالية ورسالته أنك تنتبه عل الأمر أو الفكرة الـ بتفكر فيها، وأن نواياك هتتجلي للواقع بسرعة، وركز عل الأمور التي عوزها وخد خطواتك ليها ولاتفكر في الامور ال مافيهاش فايدة ليك





تكرار رقم 222 : بيقولك ان لو اشتغلت عل افكارك الايجابيه هتوصل لحلمك ويالا بعد التفكير خد الخطوة التانيه و بلاش تشغل نفسك بالقلق امورك عل الطريق الصحيح وبيشير ان حواليك اشخاص طاقتهم ايجابيه او ان لك توؤم روح قريب منك





تكرار رقم 333: بينبهك ان المرشدين الروحنين الخاصين بيك حواليك وقريبين منك وبيساعدوك في ماتنوى وبيحيطوك بالمحبه فالما تشوف الرقم دة ادعي بااي دعاء انت تحبه واتمني امنياتك واطلب من الله تسخير ملائكته لمساعدتك واعرف أنك ف إيد أمينة.





تكرار الرقم 444:الرقم دة بينبهك انك محاط بالملائكة الحارسة لك الآن وهتساعدك وتحميك وأن آخر شئ كنت بتفكر فيه أو بتعمله صحيح وكمل فيه فهو ف مصلحتك ونهايته خير ليك إن شاء الله.





تكرار الرقم 555 : الرقم دة بيقولك استعد واربط الحزام انت قدامك نقلة كبيرة جايه لحياتك وتغير هيكون ف مصلحتك ، حافظ عل أفكارك الإيجابية، ورحب بالتغير لأن أنت ممكن تشوف أن التغير ده مش مناسب ليك، لكن هو ف النهاية هيكون ف مصلحتك.





تكرار الرقم 666: الرقم دة بينبهك ب أنك تقرب من ربنا وتعيد اتصالك بروحانياتك لأن افكارك محتاجه للتركيز والاتزان لأن كل تركيزك حاليا منصب عل الماديات وبيرشدك أن حاجتك المالية والروحية هتتحقق لكن ف حالة قدرت تعمل توازن بينهم.





تكرار رقم 777 : الرقم دة إيجابي جدا بينبهك أن ف أخبار وأمور هتحصل ف مصلحتك، وأن الحظ معاك وبيقولك استمر ف خطواتك وحرر نفسك من مخاوفك، فاانت عل الطريق الصحيح، وثق ف إحساسك الداخلي واستعد لإنجازاتك.





تكرار الرقم 888 :الرقم دة بيرمز للوفرة الماليه وبيقولك استعد فالكثير من المال ف طريقه ليك، وتكراره بيأكد سريان الطاقه ف حياتك بطريقة تجذب لك الأموال، وأن في دعم مادي ف الطريق إليك.





تكرار الرقم 999 :الرقم ده ظهورة ليك بيكون زى إنذار ليك علشان تشوف حياتك بطريقة صح وبيرشدك لقفل صفحة الماضى وتعلم دروسها وإنهائها علشان تستقبل مرحلة جديدة وفرصة مهمة ف حياتك، وإكمال المرحلة دى هتكون نقطه تحول كبيرة ومهمة جدااا ليك.





تكرار الرقم 1010: دة رقم البدايات والنهايات

باب قديم هيتقفل علشان يتفتح باب جديد فيه احتمالات كتير وكل شئ متوقع حدوثه ف الوقت ده كل الـ عليك أنك تكون حريص وواع وتثق ف رحمة الله وقدرته ف تشافي قلبك.





تكرار الرقم 1111 : الرقم دة نداء يقظة ليك بينبهك عل انك داخل رحله روحيه جديدة هتغير من حياتك ووعيك وفكرك وبيرشدك أنك لازم ترجع لـ هدفك الأساسي الـ اتخلقت علشانه.





تكرار الرقم 1212: دى اسمه رقم الزوايا وتكرارة رساله ليك بالصبر وانك تتحلي بالايجابيه مهما كانت الظروف والسلبيات حواليك وبيطمنك أن حتى لو مفيش نتيجة فـ البداية متقلقش كمل أنت بتقوم بعمل جيد والنتيجة هتشوفها قريب.



