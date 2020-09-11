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أبرز ملامح العام الدراسى الجديد.. فيديو

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 08:08 م
ملامح العام الدراسى
ملامح العام الدراسى الجديد
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أسامة علي
عرض برنامج "حقائق وأسرار"، تقرير عن أبرز ملامح العام الدراسى الجديد.

وجاءت أبرز الملامح خلال التقرير المعروض عبر برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع عبر قناة صدى البلد تقديم الإعلامى "مصطفى بكرى"،  كتالى:

- العام الدراسى الجديد يبدأ 17 أكتوبر 2020، وبالمدارس الدولية يبدأ يوم 15 سبتمبر.

-العمل على تقليل الكثافة الطلابية، وإعادة توزيع الحصص وتعدد مصادر التعلم 

- الحضور وفق الجدول النهائى الذى يحدده مدير المدرسة


وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن التعليم المصري يشهد هذا العام نقلة نوعية حضارية فارقة.

حيث قال وزير التربية والتعليم: يتم التحول إلى نظام يستفيد من أحدث ما توصل إليه العالم من تقنيات بالشكل الذي يناسب احتياجات الطالب المصري، إذ تم تشغيل نظام إدارة التعلم LMS.EKB.EG، مع إتاحة العديد من الوسائل المساعدة مثل: "القنوات التلفزيونية التعليمية، منصة البث المباشر للحصص الافتراضية، والمكتبة الإلكترونية study.ekb.eg، ومنصة إدمودو، ومكتبة الدروس الإلكترونية، وبرنامج اسأل المعلم، والكتب التفاعلية الإلكترونية"، وذلك لمساعدة الطالب على الحصول على المعلومات والمعارف بطرق مبتكرة تناسب العصر المعرفي الذي نعيشه الآن.
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