عضو دينية النواب: الحكومة حريصة على عمارة المساجد.. والإخوان يشعلون الفتنة

قالت أماني عزيز عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن اللجنة تابعت بالتنسيق مع الحكومة احتياجات المساجد خلال المرحلة السابقة بخلاف افتتاحات المساجد.
وأضافت في تصريحات خاصة: "لا شك أن مصر بلد المنارة العملاقة ممثلة في الأزهر الشريف، وزارة الاوقاف تحرص على البناء لا الهدم وتهتم بعمارة المساجد والتجديدات"، موضحة أن اللجنة قامت بزيارات ميدانية للتعرف على احتياجات المساجد ووصلت هذه الزيارات الوادي الجديد.
وتابعت عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب ان تحركات الاخوان والشائعات التي يبثوها مجرد محاولات لاشعال الفتنة الطائفية، قائلة: "الشعب المصري يعي بثقافته محاولات اشعال النار من اعداء الوطن ولن يستجيب لها".
وأكد الدكتور نوح العيسوي وكيل وزارة الأوقاف لشئون المساجد أن المساجد التي تم افتتاحها، اليوم، الجمعة، بلغ عددها 130 على مستوى الجمهورية من بينها 53 مسجد بمحافظة الشرقية وافتتح منها الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أحد هذه المساجد بقرية كفر أباظة بالزقايق بحضور محافظ الشرقية، لافتا إلى أنه تم افتتاح 21 مسجدا الجمعة الماضية ، وسيتم افتتاح 70 مسجدا الجمعة المقبلة، وهذا ابلغ رد على جماعات الشر والضلال فمصر تبني ولاتهدم وشرف لنا خدمة بيوت الله.
وكشف الدكتور نوح العيسوى وكيل وزارة الأوقاف لشئون المساجد، عن خطة الوزارة في بناء المساجد، قائلا إن الوزارة قامت ببناء 1200 مسجد فقط فى عهد الرئيس السيسى وسيتم افتتاح 314 مسجدًا خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر موزعة على محافظات الجمهورية، تم افتتاح 21 مسجدا منها الأسبوع الماضي عبارة عن 7 مساجد فى جنوب سيناء و14 فى المحمودية.