AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

عضو دينية النواب: الحكومة حريصة على عمارة المساجد.. والإخوان يشعلون الفتنة

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 09:10 م
صدى البلد
Advertisements
فريدة محمد
قالت أماني عزيز عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن اللجنة تابعت بالتنسيق مع الحكومة احتياجات المساجد خلال المرحلة السابقة بخلاف افتتاحات المساجد.

وأضافت في تصريحات خاصة: "لا شك أن مصر بلد المنارة العملاقة ممثلة في الأزهر الشريف، وزارة الاوقاف تحرص على البناء لا الهدم  وتهتم بعمارة المساجد والتجديدات"، موضحة أن اللجنة قامت بزيارات ميدانية للتعرف على احتياجات المساجد ووصلت هذه الزيارات الوادي الجديد.


وتابعت عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب  ان تحركات الاخوان والشائعات التي يبثوها مجرد محاولات لاشعال الفتنة  الطائفية، قائلة: "الشعب المصري يعي بثقافته  محاولات اشعال النار من اعداء الوطن ولن يستجيب لها".


وأكد الدكتور نوح العيسوي وكيل وزارة الأوقاف لشئون المساجد أن المساجد التي تم افتتاحها، اليوم،  الجمعة، بلغ عددها 130 على مستوى الجمهورية من بينها 53 مسجد بمحافظة الشرقية وافتتح منها الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أحد هذه المساجد بقرية كفر أباظة بالزقايق بحضور محافظ الشرقية، لافتا إلى أنه تم افتتاح 21 مسجدا الجمعة الماضية ، وسيتم افتتاح 70 مسجدا الجمعة المقبلة، وهذا ابلغ رد على جماعات الشر والضلال فمصر تبني ولاتهدم وشرف لنا خدمة بيوت الله.

وكشف الدكتور نوح العيسوى وكيل وزارة الأوقاف لشئون المساجد، عن خطة الوزارة في بناء المساجد، قائلا إن الوزارة قامت ببناء 1200 مسجد فقط فى عهد الرئيس السيسى وسيتم افتتاح 314 مسجدًا خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر موزعة على محافظات الجمهورية، تم افتتاح 21 مسجدا منها الأسبوع الماضي عبارة عن 7 مساجد فى جنوب سيناء و14 فى المحمودية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأوقاف: بناء 1200 مسجد في عهد الرئيس السيسي.. وافتتاح 314 منها خلال شهرين

الأوقاف تفتتح 130 مسجدا الجمعة المقبلة

أهم الأخبار.. تخفيض أسعار التصالح فى مخالفات البناء .. للمرة الثانية صالح جمعة متهم.. الحكومة تنفى 12 شائعة

بتكلفة 6.4 مليار جنيه.. الأوقاف تفتتح 7200 مسجد على مستوى الجمهورية منها 314 خلال شهري سبتمبر وأكتوبر

مصر تبني والأعداء يهدمون .. بالأسماء افتتاح 130 مسجدا في يوم واحد إنجاز غير مسبوق للدولة

الأوقاف: لا صحة على الإطلاق لرفض الوزير افتتاح أي مسجد

ترشيحاتنا

وثائق مسربة.. كيف خطط أردوغان لغزو اليونان؟

تأكيدا لانفراد صدى البلد .. كهربا يظهر بـ قميص رمضان صبحي أمام الإسماعيلي

فى عيد زواجهما الأول.. 10 صور تثير الجدل لـ هنا الزاهد وأحمد فهمي

شاهد.. سيارة اللاعب صالح جمعة بعد حادث تصادم فى الزمالك

لعشاء لذيذ.. طريقة عمل الحواوشي بالجبن خطوة بخطوة

محافظ الإسكندرية: مش هنطرد مواطن برة شقته حتى لو مخالفة.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انت الراجل.. راندا فكري في ضيافة صدى البلد

فى عيد زواجهما الأول.. 10 صور تثير الجدل لـ هنا الزاهد وأحمد فهمي

لماذا اختبار بعض المصابين بـ فيروس كورونا يظهر سلبيا في البداية؟