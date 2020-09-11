عضو دينية النواب: الحكومة حريصة على عمارة المساجد.. والإخوان يشعلون الفتنة

قالت أماني عزيز عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن اللجنة تابعت بالتنسيق مع الحكومة احتياجات المساجد خلال المرحلة السابقة بخلاف افتتاحات المساجد.





وأضافت في تصريحات خاصة: "لا شك أن مصر بلد المنارة العملاقة ممثلة في الأزهر الشريف، و زارة الاوقاف تحرص على البناء لا الهدم وتهتم بعمارة المساجد والتجديدات"، موضحة أن اللجنة قامت بزيارات ميدانية للتعرف على احتياجات المساجد ووصلت هذه الزيارات الوادي الجديد.









وتابعت عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب ان تحركات الاخوان والشائعات التي يبثوها مجرد محاولات لاشعال الفتنة الطائفية، قائلة: "الشعب المصري يعي بثقافته محاولات اشعال النار من اعداء الوطن ولن يستجيب لها".







