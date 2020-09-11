AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تأكيدا لانفراد صدى البلد .. كهربا يظهر بـ قميص رمضان صبحي أمام الإسماعيلي

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 09:08 م
محمود كهربا
محمود كهربا
Advertisements
محمد سمير
تأكيدا لانفراد صدي البلد؛ ظهر محمود عبد المنعم "كهربا"، لاعب النادي الأهلي، لأول مرة بقميص رمضان صبحي،رقم 7 في مباراة الإسماعيلي، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، عقب عودته من الإيقاف بسبب أحداث مباراة السوبر.

اقرأ خبر الانفراد


وظهر كهربا مرتديا القميص رقم 7، والذي كان يرتديه رمضان صبحي لاعب الأهلي السابق، الذي انضم لصفوف بيراميدز، بعدما كان يرتدي القميص رقم 26.

ويتقدم الأهلي بهدف مبكر فى شباك الإسماعيلى عن طريق علي معلول  من ركلة جزاء فى الدقيقة 5 من عمر الشوط الأول .

واحتسب محمود عاشور ركلة جزاء للأهلي حصل عليها بادجي بعد عرقلة من حارس الإسماعيلي فى الدقيقة 2 قبل ان يعود للفار الذي ايد القرار باحتساب ركلة الجزاء .

ويتربع الأهلي على صدارة الدوري وفي جعبته 68 نقطة من 25 مباراة، فيما يأتي الإسماعيلي في المرتبة التاسعة بجدول الترتيب برصيد 30 نقطة من 24 مباراة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الإنتاج يضاعف أحزان الأهلي ويتعادل معه في مباراة بطلها الـ VAR

شاهد .. ملخص وأهداف مباراة الأهلي والإنتاج الحربي

الـ VAR ينصف الزمالك ويحرم المقاصة من ركلة جزاء

VAR يحرم الأهلي من هدف التقدم أمام المصري من توقيع بادجي

الأهلي ووادي دجلة .. شوط أول من جانب واحد.. قفشة يفشل ومراون محسن مين قده

مين يقدر على الأهلي.. يهزم دجلة بثنائية ويوسع الفارق مع الوصيف

ترشيحاتنا

بفارق 4 دقائق .. وفاة زوجين بسبب جائحة كورونا بعد زواج دام 48 عامًا

أول تعليق رسمي فلسطيني على معاهدة السلام بين البحرين وإسرائيل

عايزة رفرف وفانوس وكبوت .. تلفيات سيارة اللاعب صالح جمعة

افتكرتها أجنبية وهتقبل| ممرض يتحرش بـ مريضة كورونا بمستشفى خاص في الدقي

معاينة 3 سيارات في حادث تصادم صالح جمعة.. واللاعب: مستعد لإصلاح التلفيات

بشرى سارة.. التعليم تعلن حاجتها لمدرسين جدد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انت الراجل.. راندا فكري في ضيافة صدى البلد

فى عيد زواجهما الأول.. 10 صور تثير الجدل لـ هنا الزاهد وأحمد فهمي

لماذا اختبار بعض المصابين بـ فيروس كورونا يظهر سلبيا في البداية؟