تأكيدا لانفراد صدى البلد .. كهربا يظهر بـ قميص رمضان صبحي أمام الإسماعيلي

رقم 7 في مباراة الإسماعيلي، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، عقب عودته من الإيقاف بسبب أحداث مباراة السوبر.

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ويتقدم الأهلي بهدف مبكر فى شباك الإسماعيلى عن طريق علي معلول من ركلة جزاء فى الدقيقة 5 من عمر الشوط الأول .





واحتسب محمود عاشور ركلة جزاء للأهلي حصل عليها بادجي بعد عرقلة من حارس الإسماعيلي فى الدقيقة 2 قبل ان يعود للفار الذي ايد القرار باحتساب ركلة الجزاء .





ويتربع الأهلي على صدارة الدوري وفي جعبته 68 نقطة من 25 مباراة، فيما يأتي الإسماعيلي في المرتبة التاسعة بجدول الترتيب برصيد 30 نقطة من 24 مباراة.