متخصصون يطالبون الدولة بإعادة دعمها للسينما والفنون

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة، ندوة عن الرواية والسينما المصرية في قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية أمس الساعة 7 مساء.





وحاضر فيها د. أسامة البحيري أستاذ النقد الأدبي بكلية الآداب جامعة طنطا ورئيس اتحاد كتاب مصر فرع الغربية وقدمتها وأدارتها الكاتبة الصحفية ومديرة وحدة المرأة وقضايا المجتمع بالمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية هبة عبد العزيز وحضرها نخبة من المبدعين والفنانين والنقاد.





دارت الندوة حول تاريخ السينما المصرية ودورها في الاقتصاد وتعظيم القوة الناعمة لمصر وأهم الروائيين المصريين الذين تحولت رواياتهم إلى أفلام خالدة مثل إحسان عبد القدوس ونجيب محفوظ ويوسف السباعي ويوسف إدريس وتوفيق الحكيم وطه حسين ويحيي حقي وعبد الرحمن الشرقاوي والروايات المهمة التي تحولت إلى كلاسيكيات خالدة في تاريخ السينما المصرية.



