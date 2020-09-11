عميد كلية الآثار: ننوي استكمال الأنشطة الطلابية وننتظر قرارات جامعة القاهرة

قال الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة، إنه لا يوجد أي معلومات تم تحصيلها من جامعة القاهرة بخصوص تطبيق التعليم الهجين والخطة الاستراتيجية التي ستعمل عليها الكلية خلال العام الدراسي الجديد ، لافتًا إلى أن القرارات التي يتم اتخاذها مرتبطة بمجلس الأعلى للجامعات لمعرفة ظروف التعليم.





وأكد لـ صدي البلد، عدم وجود أي نية لإلغاء الانشطة الطلابية خلال هذا العام مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة ولكن الكلية تنتظر قرار الجامعة بشكل نهائي بخصوص استكمال الأنشطة الطلابية او الغاءها خلال العام الدراسي الجديد 2020-2021





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وأضاف عميد كلية الآثار، أن الكلية تعتمد خلال كل عام بعمل رحلات علمية لاستكشاف المناطق الأثرية المتواجدة في مصر إذا كانت في القاهرة أو الأقصر أو أسوان ، ولكن لم يتم اتخاذ القرار المناسب بخصوص العام الدراسي الجديد بسبب الأحداث التي يشهدها العالم في الوقت الحالي واحتمال ظهور موجة ثانية من جائحة كورونا.





وأشار الدكتور أحمد رجب، إلى أن الكلية ستعمل على توافر زيارات ميدانية افتراضية ويأتي ذلك من خلال الزيارات الأماكن الآثرية مثل شارع المعز أو غيره مع ظهور الطالب بالفيديو الذي سيتم ظهور الطالب من خلاله ،لافتًا إلى أنه يتم تجهيز المناهج الكترونيًا استعدادًا لأي قرارات من جانب إدارة الجامعة

وأكد عميد كلية الآثار، أنهم يستعينون بالأفلام الوثائقية الأثرية التي من الممكن إلى حد ما مساعدة الطالب إذا تم إلغاء التعليم المباشر، موضحًا أنهم منتظرين الاستقرار في القرار من جانب مجلس الكلية وإدارة الجامعة وتوفير القرار الأصلح للطالب .