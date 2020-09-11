محافظ الإسكندرية: محصلش ومش هيحصل إزالات للعمارات المأهولة بالسكان

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إنه تم تخفيض أسعار متر التصالح في جميع مراكز ومدن المحافظة إلى 25%، لافتا إلى أنه تمت مراجعة جميع الأسعار للتصالح في مخالفات البناء.





نوه محافظ الإسكندرية إلى أنه يتم مراعاة المواطنين ولن نطرد أحد من منزله، مردفا:" محصلش ومش هيحصل إزالات للعمارات المأهولة بالسكان".





وأضاف الشريف، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية" والمذاع عبر فضائية "ام بي سي مصر"، في رسالة للمواطن: "هنريحكوا على الآخر وأي فرصة لتخفيض الأسعار سيتم اتخاذها".





وأكد أن التصالح يزيد قيمة العقار عند إعادة البيع والهدف من هذا القانون هو إرضاء المواطنين، معقبا:"المواطن عايز كل حاجة ببلاش وهذا لا يجوز، والرئيس طالبنا بالتخفيف عن المواطنين ونعمل على تنفيذ توجيهاته".





وتابع:"أهالي الإسكندرية هم من اخترعوا فكرة الكحول التي انتشرت بعدها في محافظات الجمهورية"، مشيرا إلى أنه سيتم زيادة أماكن استقبال المواطنين الراغبين في التصالح.





وأشار إلي أنه تم احالة 1852 مقاولا إلى النيابة العسكرية، مردفا:"لم يتم احالة مالك وحدة سكنية للنيابة، ومن يتم محاسبتهم الآن هم كبار المقاولين الفسدة".