AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

12 سبتمبر.. ماذا يقول عنك تاريخ ميلادك وما هى نصيحة الأبراج لك؟

السبت 12/سبتمبر/2020 - 06:01 ص
أبراج
أبراج
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ

كثيرون لا يخطون خطوة قبل متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم وكل ما يتعلق بجميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.

تحلل خبيرة الأبراج عبير فؤاد أسرار شخصية مواليد  شخصية اليوم في علم الأرقام..

شخصية اليوم في علم الأرقام..

إذا كنت مولودا في يوم 12 سبتمبر فإن ذلك يعني أنك طموح ومجتهد، ولديك موهبة ابتكارية، وتعرف كيف تعبر عن تصورك وأفكارك بطريقة مقنعة.. أنت أيضا موهوب في النواحي المالية.

نصيحة:

هذا العام مناسب لعمل دراسات، أو لدراسة شخص أو مشروع.. وهي مرحلة إعداد ومرحلة مهمة لمراجعة النفس واستخلاص الخبرة مما مضى، ودراسة كل شيء جيدا قبل الإقدام عليه.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نصيحة الأبراج لمواليد 5 يوليو

14 يوليو.. ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك.. وما نصيحة الأبراج لك وفقا لعلم الأرقام؟

18 أغسطس .. ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك وما هى نصيحة الأبراج لك؟

مواليد 21 أغسطس.. كل ما لا تعرفه عن شخصيتك في علم الأرقام

23 أغسطس.. نصيحة الأبراج لك وفقا لأرقام الفلك

ترشيحاتنا

الأهلي عن التفاوض مع بلايلي: هدفنا التتويج بالدوري وأفريقيا

الحب ولع في الدرة.. زواج حمو بيكا وخطوبة أمير شاهين

ظهور نادر جدا.. رسالة خاصة من ميادة الحناوي للرئيس السيسي وشعب مصر

أسعار العملات الأجنبية بمستهل تعاملات اليوم

سيف زاهر: اللجنة الخماسية علاقتها قوية مع أبو ريدة ولم تتخل عنه في انتخابات الكاف

حقيقة طلب الوداد والرجاء تأجيل مباريات افريقيا للاهلي والزمالك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصاصو دماء.. سحب ضخمة من البعوض تغطي أمريكا.. وتقتل الحيوانات

عاش الرعب.. حرائق الغابات تقتل طفلًا بجوار كلبه في مشهد أليم

بإطلالة ملائكية.. حنان مطاوع تبرز رشاقتها