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منوعات

عاش الرعب.. حرائق الغابات تقتل طفلًا بجوار كلبه في مشهد أليم

السبت 12/سبتمبر/2020 - 05:46 ص
حرائق الغابات
حرائق الغابات
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عزة عاطف
أجبرت حرائق الغابات في ولاية أوريجون الأمريكية أكثر من نصف مليون شخص - 10٪ من سكان الولاية - على إخلاء منازلهم المحترقة.

كما اجتاحت الحرائق ولايات أخرى مما أسفر عن عدد من القتلى في كاليفورنيا وواشنطن، وعم الضوء البرتقالي الأصفر ولاية سان فرانسيسكو، حيث شبهه مستخدمي مواقع التواصل بأفلام الخيال العلمي. 


وقد تم العثور على طفل يبلغ من العمر 12 عامًا أمس محترقًا بجوار كلبه الأليف المحبوب، بعد محاولته الهروب من حريق هائل اجتاح منزله في ريف ولاية أوريجون. 

اجتاح الحريق بلدة ليون يوم الأربعاء الماضي، وباقتراب الحريق الذي أطلق عليه اسم Santiam Fire، فر وايت وكلبه من منزلهما.

وقد وجهت ميليسا ابنة عم الطفل، نداءً مؤلمًا للمساعدة في العثور على وايت على فيسبوك قبل اكتشاف جثته محترقة إلى جانب كلبه.

كما لقيت جدة وايت حتفها في الحريق، بينما تتلقى والدته العلاج في مستشفى بـ بورتلاند نتيجة إصابتها بحروق شديدة.

اجتاحت الحرائق ولايتي كاليفورنيا وواشنطن، مما أسفر عن مقتل 23 شخصًا على الأقل عبر الساحل الغربي للولايات المتحدة. 

وغُمرت سان فرانسيسكو بضوء أصفر برتقالي مخيف، وشبه مستخدمو تويتر ذلك بمشهد من فيلم الخيال العلمي البائس Blade Runner 2049.

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