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أخبار العالم

زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر يضرب شمال شرق اليابان

السبت 12/سبتمبر/2020 - 08:51 ص
زلزال شرق اليابان
زلزال شرق اليابان
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أ ش أ
ضرب زلزال بلغت قوته 1ر6 درجة على مقياس ريختر صباح اليوم /السبت/ المناطق الواقعة بشمال شرق اليابان، فيما لم تصدر السلطات حتى الآن أي تحذيرات من حدوث موجات مد عاتية "تسونامي". 

وذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، في بيان (نقلته وكالة أنباء /كيودو/ اليابانية على موقعها الإلكتروني، أن الزلزال وقع في الساعة 11:44 صباحًا بالتوقيت المحلي ونشأ على عمق حوالي 40 كيلومترًا قبالة محافظة مياجي، وكانت شدته 4 درجات على مقياس شدة الزلازل اليابانية البالغ 7 درجات في محافظات أوموري وإيواتي ومياجي.

رغم ذلك، لم ترد أي تقارير فورية عن سقوط ضحايا في المنطقة، حسبما أعلنت عنه السلطات حتى الآن.

وأكد مسئولون محليون أنه لم يتم ملاحظة أي اضطرابات أو أضرار في محطات الطاقة النووية في محافظات أوموري وفوكوشيما وإيباراكي ومياجي، بما في ذلك محطتي فوكوشيما دايتشي و دايني.

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