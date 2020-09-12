بنسب تتراوح بين 40% و50%.. تخفيض رسوم التصالح في مخالفات البناء بالغربية ..فيديو

قال الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إن أكثر استفسارات المواطنين بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء كانت عن تخفيض الرسوم، ومد فترة تقديم الطلبات.





وأوضح "رحمى"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية TEN، أن رئيس الوزراء حسم مؤخرا هذه الأمور، ومنح المحافظين سلطات تخفيض رسوم التصالح.





وأشار إلى أن محافظة الغربية قامت منذ أسبوعين بتخفيض رسوم أسعار قانون التصالح بنسب تتراوح بين 40% و50%.





ولفت إلى أن المحافظة تسلمت حتى الآن 39 ألفا و500 طلب للتصالح، مشيرًا إلى أن الرسوم فى الوقت الحالى تتراوح بين 50 جنيها و790 جنيها، وذلك للقرى التابعة وتتزايد تدريجيا حسب عرض الشارع والمنطقة.





وتابع محافظ الغربية، أن تخفيض رسوم قانون التصالح نتج عنه زيادة أعداد المواطنين المتقدمين بطلبات التصالح.