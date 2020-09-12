اكثر من 6 آلاف فدان.. محافظ القليوبية: حسمنا مخالفات البناء للمصلحة العامة

قال اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، إن الدولة تعمل على ملف التصالح ومخالفات البناء للعمل على ملف التطوير والتنمية الشاملة للدولة، وان الدولة على اتم الاستعداد للتصدي بكل حسم للبناء المخالف الذي يمثل تكريسا للعشوائية.





وتابع ، خلال لقاء للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مع الاعلاميين والصحفيين بشأن ملف التصالح في مخالفات البناء، أن الدولة المصرية استطاعت في اقل من 6 سنوات ان تخلو من العشوائيات تماما والمناطق غير الامنة وهو الملف الذي ظل سنوات يمثل وصمة في الجبين.





واضاف محافظ القليوبية، أنه بلغ حجم التعديات في محافظة القليوبية خلال الـ10 سنوات الماضية الى 175 ألفا و496 حالة تعدي، نتج عنها التعدي على أكثر من 6 الاف فدان من أجود اراضي الدلتا الخصبة عالية الانتاجية، والتي تتوفر فيها كامل مقومات الزراعة، و من ثم بعد تفاقم تلك الظاهرة، تقلصت مساحة الرقعة الزراعية في القليوبية من 167 ألف فدان إلى 160 ألف فدان.







