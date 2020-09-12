محافظ القليوبية: حصيلة المبالغ المحصلة من التصالح توجه لدعم مشروعات البنية التحتية

ألقى اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، خلال اللقاء، الذي حضره الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، في زمام كفر سعد بمحافظة القليوبية، كلمة استهلها بإعرابه عن سعادته للمتابعة المستمرة التي يوليها رئيس مجلس الوزراء للملفات ذات الأهمية التي تمس مصالح المواطنين، والتي من بينها ملف التصالح في مخالفات البناء.

وحضر اللقاء الفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وأسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام.





وأوضح محافظ القليوبية، أن التعديات على الأراضي الزراعية ليست وحدها الصورة البارزة لمخالفات البناء، التي تتسبب في تكريس العشوائية، بل توجد صورة أخرى على درجة من الخطورة التي تصل بها إلى حد التأثير على مقتضيات الدفاع عن الدولة، وهي البناء بالمخالفة لقيود الارتفاع المعتمدة من الأجهزة المختصة بوزارة الدفاع ومن سلطة الطيران المدني، ولعل أكثر المناطق التي تحوي مخالفات بناء بالمخالفة لقيود الارتفاع بالمحافظة هما: مدينتا بنها والخصوص.





وقال محافظ القليوبية، إنه بالرغم من خطورة مخالفات البناء بكافة صورها على هذا النحو، إلا أن الدولة بكافة سلطاتها حرصا منها على استقرار الأوضاع والحفاظ على الثروة العقارية في البلاد، قامت بإقرار تشريع استثنائي يهدف إلى التصالح في بعض مخالفات البناء، متمثلا في القانون 17 لسنة 2019 وفقا للآلية المقررة بمواده ومواد لائحته التنفيذية .





وأضاف محافظ القليوبية، أنه بناء على ذلك، قامت المحافظة فور صدور هذا القانون ولائحته التنفيذية بتفعيل أحكامه حيث بلغ إجمالي عدد طلبات التصالح التي تم تلقيها حتى الآن 112721 طلب تصالح، وجار استمرار تلقي طلبات التصالح على مدار الساعة حتى في أيام العطلات الرسمية؛ تيسيرا على المواطنين .





وأشار محافظ القليوبية، إلى أنه من المقرر طبقا للقانون أن توجه حصيلة المبالغ التي سوف تحصل عن طلبات التصالح إلى دعم مشروعات البنية التحتية والأساسية والمشروعات التنموية التي تنفذ لصالح المواطن.





وأوضح محافظ القليوبية، أن الدولة لم تكتف بإصدار قانون التصالح، بل استمرت في متابعة موقف تنفيذه لتذليل ما يواجهه من معوقات قد تظهر أثناء التنفيذ، وهو أمر طبيعي لما لهذا القانون من طبيعة استثنائية، وقد ظهر ذلك جليا بإصدار القانون 1 لسنة 2020 المعدل للقانون 17 لسنة 2019 والذي حمل في طياته العديد من التيسيرات على المواطنين، من بينها السماح للمهندسين الاستشاريين بإصدار تقارير السلامة الإنشائية بعدما كان يقتصر الأمر على المكاتب الاستشارية فقط، وأيضا السماح بالتصالح في الكتل القريبة المقامة خارج الأحوزة العمرانية وليست فقط الكتل المتاخمة .





ولفت محافظ القليوبية، إلى أن المحافظة تتابع على مدار الساعة الموقف التنفيذي لمنظومة التصالح لرصد ما يواجهها من مشكلات والعمل على حلها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بأجهزة الدولة تنفيذا للتوجيهات الصادرة عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، المتضمنة تقديم كافة التيسيرات اللازمة للمواطنين في هذا الشأن, ولعل أكبر دليل على ذلك حضور هذا الجمع اليوم وعلى رأسهم رئيس مجلس الوزراء؛ للوقوف على الوضع الراهن ميدانيًا .



