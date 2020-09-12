مصر للطيران تسير 47 رحلة جوية تنقل على متنها 4800 راكب

تسير شركة مصر للطيران الناقل الوطنى المصرى، اليوم السبت، رحلاتها إلى 47 وجهة دولية تنقل على متنهم ما يقرب من 4800 راكب، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.





وأعلنت مصر للطيران أن الشركة سوف تسير رحلاتها بمعدل رحلة واحدة إلى كل من، أمسترادم، أثينا، بروكسل، باريس، كوبنهاجن، روما، فرانكفورت، جنيف، لندن، مدريد، ميونيخ، ميلانو، برلين، فيينا، اسطنبول، أديس أبابا، دار السلام، نيروبي، الخرطوم، الشارقة، بغداد، بيروت، تونس، البحرين، نيويورك، أبوجا، أكرا، و3 رحلات جوية إلى دبي، ورحلتين جويتين إلى أبوظبي، ورحلة استثنائية إلى كل من جدة، المدينة المنورة، و9 رحلات داخلية بمعدل 3 رحلات جوية إلى كل من الغردقة، شرم الشيخ، ورحلة جوية إلى كل من الأقصر، أسوان، طابا، بالإضافة إلى 4 رحلات شحن جوى.



