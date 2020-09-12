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رياضة

الحزن يخيم على نجوم الرياضة في جنازة عزمي مجاهد.. صور وفيديو

السبت 12/سبتمبر/2020 - 02:14 م
جانب من جنازة عزمي
جانب من جنازة عزمي مجاهد
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عبدالله هشام
خيم الحزن على نجوم الرياضة المصرية، في جنازة عزمي مجاهد مدير إدارة المتابعات بالاتحاد المصري لكرة القدم، ونجم منتخب مصر وفريق الزمالك للكرة الطائرة، وعضو مجلس إدارة القلعة البيضاء الأسبق، الذي وافته المنية صباح اليوم، السبت.


وأعلن أمير عزمي مجاهد، صباح اليوم، السبت، وفاة والده متأثرًا بفيروس كورونا المستجد، بأحد المستشفيات.


كان الراحل قد دخل أحد مستشفيات المهندسين للعلاج من المرض، ووافته المنية بعد رحلة من التعب والمعاناة.


يذكر أن عزمي مجاهد توج كأحسن لاعب كرة طائرة في أفريقيا عام 1974، وأحسن لاعب في مصر عدة مرات، وحظى بشرف حمل شارة قيادة منتخب مصر وفريق الزمالك 16 عاما حقق خلالها 12 بطولة دوري وكأس، و8 بطولات أفريقية و3 بطولات عربية على مستوى المنتخب.


لعب مجاهد أيضا في دورتين للألعاب الأولمبية، في مونتريال 1976، إلى جانب تمثيله لمصر في كأس العالم وتصنيفه ضمن أفضل 10 لاعبين في بطولة كأس العالم عام 1975، وواحد أيضا من ضمن أفضل 10 رياضيين في مصر عام 1978.


وخلال السبعينيات توج مجاهد ببطولة أفريقيا ولعب في كأس العالم بينما كانت كرة القدم في مصر غارقة في المحلية بشكل كبير بعد فشل الوصول إلى المونديال مرتين في ألمانيا 1974 والأرجنتين 1978، والإخفاق الأكبر في بطولة أمم أفريقيا 1974، وإخفاق مماثل على مستوى الأندية ماعدا التتويج الأفريقي للإسماعيلي عام 1969.
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