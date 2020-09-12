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مرأة

مجدي بدران يكشف توقعات لفيروس كورونا في الخريف

السبت 12/سبتمبر/2020 - 03:57 م
صدى البلد
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ريهام قدري
قال الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إنه مع دخول الخريف وانخفاض الحرارة بالتدرج مع انخفاض الرطوبة تزداد معدلات نزلات البرد، والخطر يزداد مع إهمال التدابير الوقائية فى ظل استمرار جائحة الكورونا كوفيد-١٩.

وأضاف، يجب على المواطن عند الخروج من المنزل أن يعتبر فيروس الكورونا كوفيد-19 موجودًا فى كل مكان، وعلى كل سطح، والتعامل مع هذا كواقع للوقاية من الإصابة بالفيروس.

العلامات التحذيرية الموجبة للذهب لمستشفى الطوارئ على الفور:
صعوبة في التنفس 
أو ضيق في التنفس
ألم أو ضغط في الصدر لا يزول

وقد ساعدت الاكتشافات الحديثة  فى فهم وبائيات تهييج الفيروسات التنفسية لمرضى الربو الشعبى وطرق الحدوث وذلك جعلنا أكثر قدرة على العلاج والوقاية.

من المعروف أن الفيروسات تسبب أغلب الالتهابات الرئوية، خاصة فى المدخنين ومرضى الربو والمسنين وذوى الأمراض المزمنة وناقصى المناعة والأطفال، لا يوجد علاج غاليا لأغلب الفيروسات، والشفاء منها يعتمد على استعادة الجهاز المناعى لعافيته.
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