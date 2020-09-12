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أخبار العالم

روسيا تبدأ في توزيع لقاح سبوتنيك ضد فيروس كورونا على سكان أقاليمها المختلفة

السبت 12/سبتمبر/2020 - 09:44 ص
لقاح ضد كورونا
لقاح ضد كورونا
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أ ش أ
أعلنت وزارة الصحة الروسية اليوم السبت، بدء توزيع أول دفعة من اللقاح الروسي "سبوتنيك" ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على الأقاليم الروسية.

وذكرت الوزارة - في بيان نقلته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية على موقعها الالكتروني - أنه خلال توزيع الدفعة الأولى سيتم ترتيب الإجراءات اللوجيستية الخاصة بإمداد الأقاليم الروسية باللقاح وتوزيعه وتنظيم تلقيح المواطنين، وخاصة من الفئات الأكثر عرضة للخطر.

وسجلت وزارة الصحة الروسية يوم 11 أغسطس الماضي اللقاح ضد فيروس كورونا، وأطلقت عليه اسم "سبوتنيك في"، فيما عمل على إنتاج اللقاح متخصصون في مركز "جامالي" بدعم من صندوق الاستثمار المباشر الروسي.

وكان صندوق الاستثمار الروسي المباشر قد أعلن يوم الأربعاء الماضي الموافقة على توريد 32 مليون جرعة من اللقاح الروسي "سبوتنيك في"، ضد فيروس كورونا المستجد إلى المكسيك.
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