بعد تعميم الـ 50 جنيها للتصالح بالريف.. برلماني: خطوة مُشجعة للمواطنين

قال النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، إن القيادة السياسية والحكومة تواصل جهودها في تقديم التسهيلات الكافية لتشجيع المواطنين للإقبال على التصالح فى مخالفات البناء، والتغلب على الإشكاليات التي عطلت التعاطي الجيد مع القانون خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن التصالح له أهداف نبيلة من شأنها تحقيق الاستقرار والحفاظ على أموال المواطنين والاستفادة من المرافق بشكل قانوني.





كان ذلك فى تصريحات اليوم، السبت، تعليقات على توجيه القيادة السياسية بتعميم قيمة التصالح للمتر بالريف بـ50 جنيها، مؤكدًا أن هذه الخطوة من شأنها تشجيع الأهالي بكل المحافظات للإقبال قبل المدة القانونية المقررة فى 30 سبتمبر 2020، بجانب الخطوات السابقة المتعلقة بتسهيلات تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة ومدة الشهرين التي تم السماح بشأن للاستكمال.





ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلي أن هذه التسهيلات تعبر عن القيادة الحكيمة للقيادة السياسية والقراءة الدقيقة لهذا الملف والإهتمام بالريف المتضمن للطبقة البسيطة ومحدودي الدخل، بما يخدم مصالح المواطنين وقدرتهم علي المعيشة، ويخدم رغبة الدولة في الحفاظ على منهجه في الإصلاح وحماية المواطن من أي مغالاة في الأسعار.





ولفت إلي أن الحكومة عليها أن تتابع تنفيذه هذه الرؤي بالمتابعة والرقابة علي تنفيذ هذه التسهيلات بكافة ربوع مصر حتى لا تكون الروتينية وتصرفات الموظفين غير المسؤولية فى بعض الأحيان سبب في الإحجام و الرد بحسم علي أي شائعات يتم ترويجها بشأن قانون التصالح وأهميتة.





واختتم حديثه بالتأكيد علي أن الدولة تقدم كل التسهيلات بشكل يوما تستجيب لكافة الشكاوى التى تصل إليها جراء التطبيق بهدف أسمى وهو تحقيق الاستقرار والتغلب علي إشكاليات الماضي ومواجهة ملف البناء العشوائي صاحب التداعيات السلبية علي مجتمعنا جميعا ندرك ذلك.



