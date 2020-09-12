AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

بعد تعميم الـ 50 جنيها للتصالح بالريف.. برلماني: خطوة مُشجعة للمواطنين

السبت 12/سبتمبر/2020 - 02:57 م
التصالح فى مخالفات
التصالح فى مخالفات البناء
Advertisements
فريدة محمد
قال النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، إن القيادة السياسية والحكومة تواصل جهودها في تقديم التسهيلات الكافية لتشجيع المواطنين للإقبال على التصالح فى مخالفات البناء، والتغلب على الإشكاليات التي عطلت التعاطي الجيد مع القانون خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن التصالح له أهداف نبيلة من شأنها تحقيق الاستقرار والحفاظ على أموال المواطنين والاستفادة من المرافق بشكل قانوني.

كان ذلك فى تصريحات اليوم، السبت، تعليقات على توجيه القيادة السياسية بتعميم قيمة التصالح للمتر بالريف بـ50 جنيها، مؤكدًا أن هذه الخطوة من شأنها تشجيع الأهالي بكل المحافظات للإقبال قبل المدة القانونية المقررة فى 30 سبتمبر 2020، بجانب الخطوات السابقة المتعلقة بتسهيلات تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة ومدة الشهرين التي تم السماح بشأن للاستكمال.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلي أن هذه التسهيلات تعبر عن  القيادة الحكيمة للقيادة السياسية والقراءة الدقيقة لهذا الملف والإهتمام بالريف المتضمن للطبقة البسيطة ومحدودي الدخل، بما يخدم مصالح المواطنين  وقدرتهم علي المعيشة، ويخدم رغبة الدولة في الحفاظ على منهجه في الإصلاح  وحماية المواطن من أي مغالاة في الأسعار.

ولفت إلي أن  الحكومة عليها أن تتابع تنفيذه هذه الرؤي بالمتابعة والرقابة علي تنفيذ هذه التسهيلات بكافة ربوع مصر حتى لا تكون الروتينية وتصرفات الموظفين غير المسؤولية فى بعض الأحيان سبب في الإحجام  و الرد بحسم علي  أي  شائعات يتم ترويجها  بشأن قانون التصالح وأهميتة.

واختتم حديثه بالتأكيد علي أن الدولة تقدم كل التسهيلات بشكل يوما تستجيب لكافة الشكاوى التى تصل إليها جراء التطبيق بهدف أسمى وهو تحقيق الاستقرار والتغلب علي إشكاليات الماضي ومواجهة  ملف البناء العشوائي صاحب التداعيات السلبية علي مجتمعنا جميعا ندرك ذلك.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عقب تطبيق مقابل التصالح.. محافظ المنيا يتابع استقبال الطلبات في مخالفات البناء.. فيديو وصور

بعد خفض رسوم التصالح.. إقبال كبير من المخالفين للبناء بسداد جدية التصالح بالمنيا.. صور

محافظ المنيا يوجه رؤساء المراكز بتسهيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء

زحام في آخر يوم لاستقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء بالمنيا

إقبال كبير على المراكز التكنولوجية لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء بالمنيا.. صور

محافظ شمال سيناء يكلف بتقديم كل التسهيلات للمواطنين الراغبين في التصالح

ترشيحاتنا

سورة قرآنية تقوي الذاكرة وتعالج النسيان.. علي جمعة يوضح

فى العوامة.. زوجة رامى جمال تخطف الأنظار بإطلالة صيفية

أخبار الرياضة.. رسالة تقدير من تركي آل الشيخ إلى جماهير الأهلي.. صالح جمعة يخرج بكفالة.. وبيراميدز يفاوض كلاوديو رانييري وستيف بروس

وفاة عزمي مجاهد بفيروس كورونا

سعر متر الريف 50 جنيها .. 17 رسالة من رئيس الوزراء بشأن التصالح في مخالفات البناء

ما حكم كتابة اسم المتوفى على لوحة من الرخام؟.. الإفتاء تجيب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان جرئ.. إلهام شاهين تثير الجدل بأنوثتها

بـ سكارف على الوسط..هنا الزاهد تثير الجدل بالفسفورى

فى العوامة.. زوجة رامى جمال تخطف الأنظار بإطلالة صيفية