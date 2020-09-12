أزمة كورونا .. فاوتشي : الحياة لن تعود إلى طبيعتها قبل نهاية 2021

قال كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة ، أنتوني فاوتشي ، إن الحياة لن تعود إلى ما كانت عليه قبل فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" حتى نهاية عام 2021.





ونقلت صحيفة "الجارديان" عن فاوتشي قوله: "إذا كنت تتحدث عن العودة للحياة الطبيعية والتي تجسد ما كنا نعيشه قبل فيروس كورونا .. ربما يكون ذلك في عام 2021، وربما حتى نهاية 2021".





وخلال مقابلة تلفزيونية، سئل فاوتشي عن مدى دقة تصريحات الرئيس دونالد ترامب وحديثه عن نجاح أمريكا في تضييق الخناق على الفيروس، فرد قائلا: إنه يختلف مع ذلك لأن الإحصاات مقلقة، مشيرة إلى تسجيل نحو 40 ألف إصابة جديدة يوميا وحوال ألف وفاة.



