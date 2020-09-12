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محافظات

غدا.. قافلة طبية مجانية لأهالي الفرافرة في الوادي الجديد

السبت 12/سبتمبر/2020 - 04:25 م
مديرية الصحة
مديرية الصحة
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منصور ابوالعلمين
أعلنت الدكتورة مروة أبو الفتوح، مدير مستشفى الفرافرة المركزي في محافظة  الوادي الجديد، عن تواجد قافلة طبية مجانية لخدمة سكان المركز وقراه غدا الأحد . 

وأضافت مروة، أن القافلة ستقدم خدماتها بالمجان متضمنة توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج والدواء بالمجان من يوم 13 سبتمبر وحتى يوم الاثنين الموافق 21 سبتمبر، وذلك في جميع التخصصات الطبية، من خلال أطباء المنطقة الجنوبية العسكرية.


واشارت الي أنه جار تجهيز مواقع العمل والعيادات والمستلزمات الطبية لاستقبال الحالات المرضية من مواطني المركز وقراه، في إطار خطة الدولة والحكومة للوصول بالخدمات الطبية للمناطق النائية والبعيدة.

وفي ذات السياق أعلنت مديرية الصحة ، عن إعدام أغذية فاسدة ومنتهية الصلاحية وتحرير محاضر جنح لمنشآت ومحلات تجارية في حملات موسعة مشتركة مع الجهات الأمنية.

من جانبها أكدت الدكتورة علا عز الدين فؤاد، مدير إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية، عن تنفيذ حملات موسعة على الأسواق لمراقبة جودة السلع وسحب عينات منها للتأكد من مدى صلاحيتها للاستخدام الآدمي بإشراف وتوجيهات وكيل وزارة الصحة بالمحافظة الدكتور أحمد محروس، حيث جرى إعدام 59 كجم، و690 جرامًا، أغذية متنوعة فاسدة ومنتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.
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إعدام أغذية فاسدة وتحرير محاضر لمنشآت مخالفة في الوادي الجديد

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