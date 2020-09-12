في أول يومين.. الكشف على 90 شخصًا من الراغبين للترشح لمجلس النواب بالدقهلية

أعلن الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية ، فى تصريحات له مساء اليوم السبت عن إجراء الكشف الطبى على ٦٤ من راغبى الترشح لانتخابات مجلس النواب القادم اليوم السبت فى ثانى ايام الكشف على راغبى الترشح لانتخابات مجلس النواب والتى سيبدأ التقديم لها من يوم 17 وحتى 26 سبتمبر.





وأضاف وكيل الوزارة أن عدد الذين أجروا الكشف حتى اليوم خلال اول يومين، 90 من راغبى الترشح، مشيرًا إلى أن الكشف الطبي يبدأ يوميًا من التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساءً وذلك بمستشفيات المنصورة الدولى والسنبلاوين و⁩دكرنس العام وبلقاس وميت غمر المركزى، بالإضافة للمجلس الطبى العام بالمنصورة.





وأشار إلى أنه يجب على الراغب في إجراء الكشف الطبى أن يكون بحوزته بطاقة الرقم القومى سارية مع صوره لها حيث يتم الاطلاع على الأصل وتسليم الصورة و6 صور شخصية الخلفية بيضاء 4×6 بالإضافة إلى دخول الراغب فى الترشح على الموقع الذى تم الإعلان عنه وهو http://elections.mohp.gov.eg وتسجيل البيانات الخاصة بالمرشح وإحضار الوصل الدال على التسجيل.





وشدّد على قيام إدارة المستشفيات باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية مع المعاملة الحسنة للمرشحين على ان يكون الأماكن المخصصة للكشف الطبي له مسارات خاصة وبعيدًا عن أماكن العزل بالمستشفى.



