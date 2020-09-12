وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية يلتقي أعضاء مجلس إدارة اتحاد شباب العمال

التقى اليوم السبت علاء الشربينى وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية بمكتبه بديوان عام المديرية وفدا من مجلس ادارة اتحاد شباب عمال الدقهلية بقيادة سامح سعد رئيس مجلس الادارة و علي عبد الحافظ عضو مجلس الادارة.





وجاء الاجتماع لمناقشة خطه العمل المقترحة وسبل التعاون المشترك التخطيط لتفعيل موتمر تدشين الاتحاد بالدقهليه وعقد ندوة عن الاستحقاقات العمالية لشباب العمال وحثهم علي المشاركة بالانتخابات البرلمانية ودعوة المسئولين و شباب وعمال الدقهليه ليبدء الاتحاد خطواته نحو تحقيق اهدافه بدعم الشباب والعمال والمراه بالدقهلية.





ومن جانبه وجه سامح سعد الشكر لوكيل وزارة الشباب بالنيابة عن أعضاء الاتحاد لحسن الاستقبال والدعم الذى اعلن عن تقديمه لهم لتسهيل انشطة الاتحاد من اجل شباب الدقهلية .





كما وجه الشكر لكل من الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والنائب محمد وهب الله الأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر ورئيس الاتحاد العام لشباب عمال مصر على ثقتهم بتشكيل هيئة مكتب محافظة الدقهلية واعدا بتقديم خدمات أفضل للشباب بنطاق المحافظة ومن ضمن الخدمات توفير دورات أكاديمية ناصر والرقابة الإدارة والسادات للشباب معلنا عن مفاجآت عدیدة قريبا لاعضاء الاتحاد .



