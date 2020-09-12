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محافظات

وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية يلتقي أعضاء مجلس إدارة اتحاد شباب العمال

السبت 12/سبتمبر/2020 - 11:27 م
اجتماع وكيل وزارة
اجتماع وكيل وزارة الشباب بالدقهلية
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همت الحسينى
التقى اليوم السبت علاء الشربينى وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية  بمكتبه بديوان عام المديرية وفدا من مجلس ادارة اتحاد شباب عمال الدقهلية بقيادة  سامح سعد رئيس مجلس الادارة  و علي عبد الحافظ عضو مجلس الادارة.

وجاء الاجتماع لمناقشة خطه العمل المقترحة وسبل التعاون المشترك التخطيط لتفعيل موتمر تدشين الاتحاد بالدقهليه وعقد ندوة عن الاستحقاقات العمالية لشباب العمال وحثهم علي المشاركة بالانتخابات البرلمانية ودعوة المسئولين و شباب وعمال الدقهليه ليبدء الاتحاد خطواته نحو تحقيق اهدافه بدعم الشباب والعمال والمراه بالدقهلية.

ومن جانبه  وجه سامح سعد الشكر لوكيل وزارة الشباب بالنيابة عن أعضاء الاتحاد لحسن الاستقبال والدعم الذى اعلن عن تقديمه لهم لتسهيل انشطة الاتحاد من اجل شباب الدقهلية .

كما وجه الشكر لكل من الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والنائب محمد وهب الله الأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر ورئيس الاتحاد العام لشباب عمال مصر على ثقتهم بتشكيل هيئة مكتب محافظة الدقهلية واعدا بتقديم خدمات أفضل للشباب بنطاق المحافظة ومن ضمن الخدمات توفير دورات أكاديمية ناصر والرقابة الإدارة والسادات للشباب معلنا  عن مفاجآت عدیدة قريبا لاعضاء الاتحاد .

فيما اكد علاء الشربينى وكيل وزاروا الشباب والرياضة على  أن الدولة المصرية تضع الشباب في أولويات اهتمامها وتجلى ذلك خلال توجيهات القيادة السياسية بتمكين الشباب بإعتبارهم أهم عنصر من عناصر تقدم وازدهار الوطن بالإضافة إلى تعظيم دورهم الوطني في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمساهمة في تحقيق الأهداف والطموحات التي ينادي بها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي ويوجه بها دائما الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واعدا بتقديم كافة اوجه الدعم للاتحاد.
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