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اقتصاد

إجراءات الحكومة لتطبيق بطاقات ميزة.. اعرف أكثر

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 01:01 ص
التحصيل الإلكتروني
التحصيل الإلكتروني
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محمد يحيي
أكد عماد عبدالحميد، رئيس قطاع التمويل، المشرف على وحدة الدفع والتحصيل الإلكترونى بوزارة المالية، عن استهداف الحكومة استبدال ما يقرب من ٥ ملايين بطاقة لصرف مستحقات العاملين بالدولة ببطاقات «ميزة» مجانًا.

وأوضح في تصريحات له اليوم، عن أن المرحلة التجريبية بدأت بـ3000 بطاقة إئتمان ATM،، لاختبار الآليات وتلافى أى ملاحظات قبل تعميم التجربة بكل الجهات الإدارية.

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وأشار إلى أن الوزارة بدأت تنفيذ مشروع التحول الرقمى فى التعاملات المالية الحكومية منذ ٢٠٠٧، بما يُسهم فى التكامل بين السياسة المالية والسياسة النقدية وتحقيق «رؤية مصر ٢٠٣٠».

وأوضح أن وزارة المالية حرصت على بناء المنظومة الإلكترونية بقواعد راسخة، من خلال العديد من القرارات الوزارية والكتب الدورية، مع الاهتمام بالبنية التكنولوجية من الأجهزة ووسائل الاتصالات، وإنشاء قواعد البيانات، ونظم إدارة عمليات الدفع والتحصيل الإلكترونى، والاهتمام أيضًا بتدريب الموارد البشرية، وتأهيلها على التعامل مع أحدث النظم الآلية، وذلك على ضوء القانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩ لتنظيم المدفوعات غير النقدية.

وتشارك معظم البنوك العاملة بالسوق المصرية في تطبيق خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني من بينها«مصر، والأهلى، والتعمير والإسكان، والعربى الإفريقى الدولى، والإمارات دبى الوطنى، والقاهرة، والمؤسسة العربية المصرفية، والمصرف المتحد، والتجارى الدولى».

وتم اختيار وحدة حسابية بالجهات الإدارية المتعاقد معها لإجراء المرحلة التجريبية لاستبدال البطاقات الحكومية لصرف مستحقات العاملين بالدولة ببطاقات «ميزة»، التى تُعد الأحدث تكنولوجيًا فى العالم، وتقدم مزايا عديدة بخلاف الخدمات البنكية.
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