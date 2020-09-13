محافظ القليوبية: ضخ حصيلة إيرادات التصالح لتطوير البنية التحتية

قال اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، إن هناك 6627 حالة تعد على الأراضى الزراعية منذ 2011 داخل المحافظة.





وأضاف الهجان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل مقدم برنامج " من مصر" والمذاع عبر قناة "سي بي سي": "حصيلة إيرادات التصالح في مخالفات البناء سيتم ضخها لتطوير البنية التحتية".





وتابع محافظ القليوبية: "قانون التصالح في مواد البناء استثنائي ويمكن تقسيط قيمة الرسوم"، مشددا على أنه لن يتم السماح بعد الآن بالتعدي على الأراضي الزراعية".





وأردف عبد الحميد الهجان: "التعدي على الأراضي الزراعية يؤثر على الأمن الغذائي في مصر".