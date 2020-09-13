أهم الأخبار.. محمد صلاح يتصدر تويتر.. ووالدة جندي القطار تبكي على الهواء

نشر موقع صدى البلد، عددا من الأخبار المهمة في مختلف المجالات على الساحة المحلية والعالمية، نرصد أبرزها:
ذكرت شبكة "سي إن إن"، الأمريكية أن نائبي شرطة بمقاطعة لوس أنجلوس أصيبا بالرصاص أثناء جودهما في مدينة كومبتون اليوم.
أفادت وسائل إعلام سعودية بأن مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن يشن غارات على مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.
أعلن شقيق الفنان عبد الرازق الشيمي
-أشهر كومبارس في السينما المصرية- عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن وفاة شقيقه أمس السبت.
أعربت صباح والدة الجندى عبد الله محمد عنتر، صاحب واقعة القطار، عن حزنها الشديد عقب تداول فيديو لنجلها وهو يعنف على يد الكمسرى ورئيس القطار، وتابعت:"كنت خايفة ومش عارفه هما عملو فيه".
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن المهر في الأساس يدفع للمرأة لتشتري حاجة بيت الزوجية، ويعطيها الزوج مهرها بشكل كامل، ولكن المؤخر من اختراع المصريين.