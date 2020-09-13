بعد وفاة فرعون السينما .. تعرف على أشهر كومبارسات السينما المصرية

أعلن شقيق الفنان عبد الرازق الشيمي -أشهر كومبارس في السينما المصرية- عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن وفاة شقيقه أمس السبت.
وفى التقرير التالى نرصد أشهر كومبارسات السينما المصرية
الفنان عبد الرازق الشيمى
اشتهر فى السينما بشخصية فرعون التى قدمها فى فيلم "بلية ودماغه العالية" مع محمد هنيدى عام 1999.
محمود فرج
عفريت الفانوس السحري كان أشهر أعماله، وكان بطلًا في رياضة الملاكمة قبل العمل في السينما.واشتهر أيضا بمجانص في افلام اسماعيل يس.
مطاوع عويس
هو أشهر كومبارس في تاريخ السينما المصرية منذ مطلع الخمسينيات. اشترك في العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية، وتنوعت أدواره ما بين ابن البلد أو تاجر خضار وفاكهة أو فتوة أو رجل صعيدي، وتميز بشكل كبير في دور المخبر، ومن أشهر أفلامه “صراع في الميناء” و”سلطان” و”حماتي ملاك” و”الرجل الذي فقد ظله”.
فايزة عبد الجواد
اشتهرت بأدوار السجانة، والسجينة العنيفة، ودائما ما تظهر في المشاجرات العنيفة بالأفلام، ومن أبرز أعمالها هنا القاهرة بكيزة وزغلول.
ثريا فخرى
من أشهر وأقدم كومبارسات السينما، واشتهرت بالقيام بأدوار المربية نظرًا لوجهها الملائكي.