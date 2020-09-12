فرعون السينما.. وفاة الفنان عبد الرازق الشيمي أشهر كومبارس في مصر

أعلن شقيق الفنان عبد الرازق الشيمي -أشهر كومبارس في السينما المصرية- عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن وفاة شقيقه اليوم السبت 12 سبتمبر.









وكشف محمد الشيمي (شقيق عبد الرازق الشيمي)، عن تشييع جنازة شقيقه بعد ظهر اليوم إلى مقابر الأسرة أمام مرصد حلوان، على أن يكون العزاء قاصرًا على تشييع الجنازة.





وكتب شقيق عبد الرازق الشيمي، عبر حسابه على فيسبوك: « إنا لله وإن إليه راجعون .. توفي الى رحمة الله تعالى اخي #عبد الرازق الشيمي الشهير بفرعون السينما بمستشفى الهرم... والعزاء علي مقابر الأسرة بعد سكن مصر للشباب وأمام مرصد حلوان ظهرا .. الدعاء له بالرحمة والمغفرة».





شارك عبد الرازق الشيمي، في العديد من الأعمال الفنية التي تخطت الـ50 عملًا ما بين الدراما والسينما، جميعها من الأدوار الصغيرة، إلا أن الفنان الراحل كان من أشهر الوجوه المألوفة على الشاشة، وأبرز أدواره كان ظهوره بشخصية «فرعون» بفيلم «بلية ودماغه العالية» عام 2000، فعُرف بعدها بـ فرعون السينما.