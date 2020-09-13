التحالف العربي يشن غارات على الحوثيين.. ويدمر قاعدة للمليشيات

أفادت وسائل إعلام سعودية بأن مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن يشن غارات على مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.





وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية إن مقاتلات التحالف الذي تقوده المملكة تستهدف ثكنات ومواقع ميليشيا الحوثي في صنعاء.





وأضافت أن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن دمر 4 مسيرات تابعة لمليشيات الحوثي الإرهابية.





وكانت مقاتلات التحالف شنت فجر السبت، عدة غارات متتالية على مجمع دائرة الهندسة العسكرية في ضاحية سعوان شرق مدينة صنعاء.





وذكرت قناة (العربية) الإخبارية أن طائرات تحالف دعم الشرعية استهدفت بشكل مباشر مراكز تصنيع وتجميع للصواريخ الباليستية وتركيب المسيرات التابعة للميليشيات الحوثية الانقلابية.



