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رياضة

ابن الأصول .. محمد صلاح يتصدر تويتر بعد دعم مؤمن زكريا

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 03:06 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
تصدر الفرعون المصري نجم نادي ليفربول الانجليزي ومنتخب مصر محمد صلاح, موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد دعمه للاعب الاهلي مؤمن زكريا.


واحتفل نجم الريدز محمد صلاح بهدفه الثالث "الهاتريك" في شباك نادي ليدز يونايتد ضمن منافسات الدوري الانجليزي علي طريقة لاعب الاهلي مؤمن زكريا، وقد أشار بيده برقم 8 وهو رقم مؤمن مع المارد الأحمر. 


وتفاعل عدد كبير من رواد تويتر على الموقف النبيل وجاءت أبرز تعليقات رواد تويتر احلى من الهاتريك يا صلاح احتفال الهاتريك ، ربنا يشفيك يا مؤمن ويقومك بالسلامة 

سجل يابا اول هاتريك عندك لي ابننا صلاح و احتفال ولا اروع للمؤؤ الحرااق

لقطة صلاح لمؤمن هي من الحاجات اللي كنت مفتقدها من صلاح. المشاعر اللي زي دي هي اللي صنعت شعبية صلاح في قلوبنا بمواقفه قبل مهاراته

أبن الأصول دايمًا ربنا بيكرمه.. شكرًا محمد صلاح 

اذا كان الجمال يجذب العيون فالأخلاق تملك القلوب..صلاح


وعلق نادي ليفربول الإنجليزي على دعم محمد صلاح نجم الفريق والمنتخب الأول لـ مؤمن زكريا نجم الأهلي خلال احتفاله بالهدف؛ وأشار بيده برقم 8 وهو رقم مواطنه مع المارد الأحمر. 

ونشر الحساب الرسمي لـ ليفربول عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة لـ محمد صلاح أثناء الاحتفال بالهدف. 

وعلق: "صلاح يدعم صديقه في المنتخب ولاعب الأهلي المصري مؤمن زكريا الذي يمر بأزمة صحية في الآونة الأخيرة، ويحتفل على طريقته. نتمنى السلامة لمؤمن، ستعود أقوى". 

وسجل محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الهدف الرابع في شباك ليدز يونايتد لتصبح النتيجة 4-3 لصالح الريدز في الجولة الأولى والافتتاحية من بطولة الدورى الممتاز الانجليزي "البريميرليج" .
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