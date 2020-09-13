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توك شو

والدة جندي قطار المنصورة باكية على الهواء: وزير الدفاع كلمني وطمني على عبد الله

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 01:37 ص
جندى قطار المنصورة
جندى قطار المنصورة
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عبد الخالق صلاح
أعربت صباح والدة الجندى عبد الله محمد عنتر، صاحب واقعة القطار، عن حزنها الشديد عقب تداول فيديو لنجلها وهو يعنف على يد الكمسرى ورئيس القطار، وتابعت:"كنت خايفة ومش عارفه هما عملو فيه".

وأجهشت والدة المجند، خلال حوارها ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، بالبكاء الشديد، على الهواء وهى تتحدث عن ألمها ومرارتها عندما شاهدت وسائل الإعلام تتداول الفيديو ويعلقون عليه، مشيرة إلى أنه منذ حدوث الواقع لم تتحدث مع أبنها إلا اليوم، وتابعت:" اليوم كلمنى وزير الدفاع وطمنى عليه وأشاد بيه.. وقال لى عبد الله قاعد معايا وكلمته وأطمنت عليه".

وأشارت والدة المجند، إلى أنها ربت أبنها على الأخلاق والانضباط، وعدم التطاول على أحد مهما حدث، مشيرة إلى أن ثمرة تربيتها تجلت فى الأزمة التى تعرض لها خلال ذهابه إلى الجيش.
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