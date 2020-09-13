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سيدة القطار: حضرت حفل تكريم الجندي عبد الله بحضور وزير الدفاع

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 01:25 ص
سيدة القطار
سيدة القطار
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عبد الخالق صلاح
كشفت صفية أبو العزم، "سيدة القطار"، أنها التقت الجندى "عبد الله"، خلال حفل تكريمه بوجود الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والقيادات العسكرية، مضيفة أنها اليوم جلست مع أبنائها الأربعة بحفل تكريم القوات المسلحة".

وأشادت "سيدة القطار"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى عبر القناة الأولى المصرية، بأخلاق الجندى "عبد الله"، خلال حفل التكريم، مشيرة إلى أن وزير الدفاع أشاد به اليوم، وتابعت: "هو قال ليه كلمتين أنا مسمعتهمش.. لكن كان حاطط أيده على ضهره وبيكلمه.. كان بيعامله زى أبنه".

كان الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أعلن عن استقبال المعلمة الفاضلة صفية أبو العزم "سيدة القطار" بمكتبه لتقديم الشكر لها وتكريمها على موقفها الأخلاقي كمثال يحتذى به للمعلمين ولجميع المواطنين.
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