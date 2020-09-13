سيدة القطار: حصلت على درع القوات المسلحة.. وبدور على مكان أحط فيه الدرع

فندت صفية أبو العزم، "سيدة القطار"، الشائعات التى تروجها قنوات الإخوان والإعلام المعادى وتشكيكهم فى صحة الواقعة، وتابعت:" عندما يريد الله شئ أن يحدث لا يستطيع كائن من كان أن يمنع قدر الله سبحانه وتعالى".





وكشفت "سيدة القطار"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى عبر القناة الأولى المصرية، عن أنها حصلت على درع القوات المسلحة، اليوم خلال حفل تكريم المجند، "عبد الله"، الذى كان البطل الثانى فى واقعة قطار المنصورة، مشيرة إلى أن الحفل شهد تواجد وزير الدفاع وقيادات القوات المسلحة.





ووجهت "سيدة القطار" رسالة إلى مروجى الشائعات، قالت خلالها: "أنا بقول ليكم حصلت على درع القوات المسلحة ..ولا يمكن لكم أن تؤثروا فينا مهما فعلتم".





وداعبت "سيدة القطار"، مقدم البرنامج، قائلة :"أنا بدور على مكان أحط فيه الدرع.. بدور على مكان فى البلكونة أو على باب الشارع والبيت".