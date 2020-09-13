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أخبار العالم

جريمة ضد الإنسانية.. البطريرك الراعي يطالب الأمم المتحدة بتحقيق دولي في لبنان

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 12:09 م
البطريرك بشارة الراعي
البطريرك بشارة الراعي
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قسم الخارجي
طالب البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي بطريرك الموارنة، الأمم المتحدة بفرض التحقيق الدولي على السلطات اللبنانية في انفجار مرفأ بيروت الرهيب الذي وقع في أغسطس الماضي، وفق ما ذكرت وسائل إعلام لبنانية.

وقال البطريرك بطرس الراعي خلال قداس في ذكرى الأربعين لراحة أنفس شهداء وضحايا انفجار مرفأ بيروت: أننا "نحيي اليوم الذكرى الأربعين لضحايا انفجار مرفأ بيروت الموتى والجرحى والمفقودين والمشردين بدون مأوى والمنكوبين".

وأكد البطريرك الراعي لأهالي ضحايا انفجار المرفأ أن حياتهم لن تذهب في ذمة مجهول، مشددًا على معرفة الحقيقة.

وقال: "لن نغلق قضية انفجار المرفأ حتى معرفة الحقيقة".

وطالب الراعي الأمم المتحدة بفرض التحقيق الدولي على السلطات اللبنانية واعتبر أن التخبط في التحقيق بانفجار مرفأ بيروت والمعلومات المتضاربة والشكوك المتزايدة في حقيقة الانفجار وإهمال المسؤولين يدفعنا الى المطالبة مجددا بتحقيق دولي مستقلّ.

ورأى الراعي أنه إذا كانت الدولة اللبنانية ترفض التحقيق الدولي في انفجار مرفأ بيروت فمن واجب الأمم المتحدة أن تفرض ذلك لأن ما حصل يقارب جريمة ضد الإنسانية.

ولفت الراعي إلى أن الحريق الثاني المبهم في المرفأ يحثنا مجددا على المطالبة بتحقيق دولي مستقل.
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