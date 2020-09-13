رئيس جامعة أسيوط يتفقد متحف كلية الطب البيطري

كشف الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عن إستراتيجية إدارة الجامعة الساعية إلى تطوير وتحديث أداء وإمكانيات ما تضمه من وحدات ومراكز ومنشآت تعليمية وبحثية وإدارية، وذلك بكافة الكليات للوصول إلى مستويات متقدمة فى جودة وقيمة الأداء، بما يتوافق مع المعايير القياسية القومية والعالمية.





وأضاف أن تلك الإستراتيجية تتم من خلال توفير كافة سبل الدعم المادي والإداري اللازمة لعمليات التطوير، فضلًا عن تذليل كافة العقبات التي تعرقل ذلك ، مشيدًا بكلية الطب البيطري بالجامعة والتي تُعد مثلًا فيما تقدمه من خدمة علمية ومجتمعة متطورة ، والتي تُعد من أكبر كليات الطب البيطرى على مستوى الجمهورية وتضم أكبر مستشفى بيطري تعليمي متطور، والتي تم إنشائها على مساحة 9 أفدنة، وتضم نحو 15 مبنى لمختلف الأقسام العلمية والعيادات البيطرية لخدمة المجتمع المحيط .









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جاء ذلك خلال جولته بمتحف التشريح بقسم التشريح والهستولوجيا بكلية الطب البيطري بالجامعة وذلك بعد تحديثه، والتي رافقه فيها كل من الدكتورة مديحة درويش عميد الكلية ، والدكتور محمود عبدالنعيم الأستاذ بقسم التشريح والهستولوجيا بالكلية.













وخلال الجولة حرص رئيس الجامعة على التأكيد على مواصلة دعمه لكلية الطب البيطري بدورها فى المساهمة فى زيادة الاقتصاد القومي وتقديم الطب العلاجي للماشية والحيوانات للحفاظ على الثروة الحيوانية، فضلًا عن إسهامها فى تخريج أجيال من الأطباء البيطريين القادرين على المنافسة محليا وعالميا ، ودورها فى توجيه البحث العلمي فى مجال الطب البيطري لخدمة المجتمع واحتياجاته في شتى المجالات البيطرية.













وفى السياق ذاته فقد أعربت الدكتورة مديحة درويش عن امتنانها لإدارة الجامعة لمساهمتها فى أعمال تطوير وصيانة بعض المنشآت بالكلية وخاصة متاحف والتى تعد أحد أبرز المعالم الأساسية التعليمية والبحثية المتميزة للكلية ، حيث تخدم طلاب الفرقة الأولى والثانية بالكلية بشكل أساسي وكذلك جميع طلاب الكلية في جميع الفرق والعديد من طلاب السنوات النهائية الذين يزورون هذه المتاحف بشكل منتظم لمراجعة بعض العينات، كما تخدم هذه المتاحف أيضا طلاب المدارس بالمستويات المختلفة من التعليم من الابتدائي وحتى الثانوي حيث يوجد لدينا زيارات من تلاميذ وطلاب المراحل التعليمية المختلفة وبشكل دوري ومن جميع مراكز محافظة أسيوط.













وحول تفاصيل المتحف فقد أوضح الدكتور محمود عبد النعيم ان المتحف مقسم الي أربعة أجزاء أساسية الجزء الأول يضم نماذج لجميع أنواع الطيور والأسماك والحيوانات الصغيرة المحنطة وهياكلها هذا بالإضافة إلى عظام وجماجم بعض الحيوانات ، أما الجزء الثاني فهو مخصص للأجنة ويعرض به نماذج تمثل مراحل الحياة الجنينية قبل الولادة وكذلك يوجد به مجموعة من الصور ثلاثية الأبعاد للحياة الجنينية من بداية الإخصاب حتى مرحلة تكوين الجنين الكامل ،أما الجزء الثالث ويشمل متحف الفرقة الأولى وبه جميع عظام القائمة الأمامية والقائمة الخلفية في شكل مقارن وكذلك يوجد به بعض العينات المشرحة للعضلات والأعصاب الخاصة بالقوائم وبه بعض العينات التشريح لبعض الأعضاء مثل القلب والكلى لبعض الحيوانات ، أما متحف الفرقة الثانية فيوجد به عظام الجمجمة والعمود الفقري لمعظم حيوانات المزرعة هذا بالإضافة إلى العديد من الأعضاء المشرحة مثل المعدة والكبد والطحال وغيرها من أعضاء الحيوانات



