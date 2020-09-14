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برلمان

برلمانى يحذر من موجة ثانية من فيروس كورونا

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 07:01 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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معتز الخصوصى

حذر النائب عصام القاضى  ، وكيل لجنة الصحة بالبرلمان من وجود موجة ثانية من فيروس كورونا ، بسبب إهمال المواطنين فى إتباع الإجراءات الإحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.

وأشار القاضى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا كشعب لا نتلزم للأسف بالإجراءات الإحترازية ، وظهر ذلك بعد عودة التزاحم فى الأفراح والتعازى بكثافة.

واكد وكيل لجنة الصحة بالبرلمان أن المواطنون غير المتلزمين بالإجراءات الإحترازية هم المسئولين عن انتشار فيروس كورونا ، خاصه فى ظل قيام الحكومة بدورها على أكمل وجه.

وتابع : كنت متواجد منذ أيام فى عزاء واكتشفت ان المتوفى شاب وتوفى بسبب فيروس كورونا ، وفوجئت بتزاحم شديد للمواطنين الذين حضروا العزاء.
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