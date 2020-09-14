برلمانى يحذر من موجة ثانية من فيروس كورونا





حذر النائب عصام القاضى ، وكيل لجنة الصحة بالبرلمان من وجود موجة ثانية من فيروس كورونا ، بسبب إهمال المواطنين فى إتباع الإجراءات الإحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.





وأشار القاضى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا كشعب لا نتلزم للأسف بالإجراءات الإحترازية ، وظهر ذلك بعد عودة التزاحم فى الأفراح والتعازى بكثافة.





واكد وكيل لجنة الصحة بالبرلمان أن المواطنون غير المتلزمين بالإجراءات الإحترازية هم المسئولين عن انتشار فيروس كورونا ، خاصه فى ظل قيام الحكومة بدورها على أكمل وجه.



