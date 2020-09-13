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إحنا جزء من التاريخ.. وزير خارجية أرمينيا يكشف سر العلاقات مع مصر

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 01:45 م
السفير زوهراب مناتساكانيان،
السفير زوهراب مناتساكانيان، وزير خارجية أرمينيا
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فرح علاء الخولي
قال السفير زوهراب مناتساكانيان، وزير خارجية أرمينيا،  إن العلاقات بين مصر وأرمينيا ليست مقتصرة على السياحة وإنما العلاقات ممتدة منذ قديم الأزل، والعلاقات الثنائية بين البلدين مبنية على الثقة بين الشعبين.

وتابع، خلال مؤتمر صحفي لوزير الخارجية المصري ونظيره الأرميني، أن البلدين يتشاركان في جزء من التاريخ، لافتا إلى أن الدول العربية لها دور كبير في الدفاع عن الشعب الأرمني في فترات الأزمات.

وأوضح أن الدول العربية قامت باستضافة الآلاف من الأرمن الذين هربوا من المذابح التي ارتكبت على يد الدولة العثمانية، مشيرا إلى أنه يفخر بالعلاقات القوية بين البلدين في كافة الأنشطة المختلفة.

ووجه الشكر الشديد للشعب المصري وأنه ممتن لجهود الدولة المصرية، معقبًا: "أن الشعب المصري فخور بجنسيته دائما حتى في الخارج".
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