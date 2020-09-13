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تعليم

ورشة عمل للباحثين بالكليات العملية بجامعة حلوان.. غدا

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 02:50 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
تنظم وحدة دعم البحث العلمى بجامعة حلوان ورشة عمل بعنوان المفاهيم الأساسية للتحليل البعدى "Meta analysis: basic Concepts".

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يأتي ذلك استكمالًا لسلسلة ورش العمل التي تنظمها الوحدة للنهوض بالبحث العلمي ومخرجاته بهدف المساهمة فى رفع تصنيف الجامعة محليًا وعالميًا، والورشة مخصصة للباحثين بالكليات العملية،  يأتى ذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان والأستاذة الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الأستاذ الدكتور محمد القصاص رئيس قسم الأمراض المتوطنة، ومدير وحدة دعم البحث العلمى بالجامعة.

يحاضر في ورشة  العمل الأستاذة الدكتورة داليا أحمد أستاذ الصحة العامة بكلية الطب - جامعة القاهرة.


وأفاد الدكتور محمد القصاص أن ورشة العمل توضح تعريف meta analysis والذي يعد أحد الطرق الإحصائية التي تستخدم لدمج البيانات من دراسات متعددة، ويتم خلال ورشة العمل توضيح متي يستخدم هذا التحليل وطرق استخدامه، بالاضافة الى التدريب العملى من خلال ورشة العمل.

هذا وتبدأ فعاليات ورشة العمل فى تمام الساعة الثانية عشرا  ظهرا يوم الاثنين  الموافق الموافق 14 سبتمبر 2020 وذلك من خلال تطبيق زووم عبر الرابط التالى 


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