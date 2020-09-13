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ثقافة

التاريخ بين يديك.. متحف الحضارة يحكي تاريخ مصر بـ 50 ألف قطعة أثرية

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 04:45 م
المتحف القومي للحضارة
المتحف القومي للحضارة
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محمد الاسكندرانى
متحف الحضارة المصرية الكائن بحي مصر القديمة، اسم لمع وتردد كثيرا، في الآونة الأخيرة ليحكي تاريخ مصر عبر العصور المختلفة بداية من تكوين الأرض إلى العصر الحديث، لتكون كتابا مستنيرا يشع حضارة المصريين ، ويبرز القيمة الثمينة للتاريخ.

ويضم المتحف أكثر من ٥٠ ألف قطعة أثرية تجسد مراحل تطور الحضارة، ستكون بانتظار الزائرين ، لتأخذك في رحلة تقدر بـ الآلاف السنين ، لتأثرك من شدة ذهولك بقيمتها ومعلوماتها التي تسقيك ، الحضارة المصرية بأحدث أساليب التطور والتكنولوجيا.

وخلال تجولك بالمتحف ستشهد متحف لأهم إنجازات الحضارة المصرية، وعليك أن تشاهد 6 معارض أخرى تتحدث عن  " الحضارة، والنيل، والكتابة، والدولة والمجتمع، والثقافة، والمعتقدات والأفكار، ولا تنسي  زيارة معرض المومياوات الملكية.

واثناء زيارتك ستري معرض خاص بتطور القاهرة الحديثة كما يحتوي المتحف على أبنية خدمية، وتجارية، وترفيهية، ومركزًا بحثيًا لعلوم المواد القديمة والترميم .

ومن المزمع أن يكون المتحف مقرًا لاستضافة ، عروض الأفلام، والمؤتمرات، والمحاضرات، والأنشطة الثقافية ، و ذلك لجذب السائحين و المصريين .

وسعرت وزارة السياحة والآثار تذاكر الدخول كالأتي :" المصريين 10 جنيهات ، الطالب المصري 5 جنيهات، الأجنبي 60 جنيها، طالب أجنبي 30 جنيها ، التصوير الفوتغرافى 50 جنيها " لتكون في مقدرة الجميع على ان يفتح المتحف أبوابه من الساعة 9 صباحا إلى 4 مساءا.

ويستمر المتحف القومي للحضارة ، في إنهاء كافة الأعمال استعدادا للافتتاح خلال الفترة القادمة كأحد المشروعات القومية.
التاريخ بين يديك.. متحف الحضارة يحكي تاريخ مصر بـ 50 ألف قطعة أثرية
التاريخ بين يديك.. متحف الحضارة يحكي تاريخ مصر بـ 50 ألف قطعة أثرية
التاريخ بين يديك.. متحف الحضارة يحكي تاريخ مصر بـ 50 ألف قطعة أثرية
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