تخصص أطفال.. شاهد أول سعودية تقتحم مجال الحلاقة تكشف تفاصيل مثيرة عن عملها

بات التغيير، سمة المجتمع السعودي ولاسيما بعد وصول الأمير محمد بن سلمان الي سدة الحكم في البلاد ليحتل المرتبة الثانية بعد والده الملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين ، ويوما تلو الآخر نجد مواهب جديدة تظهر في المجتمع ولاسيما في عالم السيدات فبعد قيادتها للتاكسي وتقلدها عددا كبيرا من المهن التي كانت تقتصر فقط علي الرجال نجد أن المرأة السعودية تقتحم عالم الحلاقة .









وتروي سيدة سعودية -ذاع مقطع فيديو خاص بها وهي تعمل في أحد صالونات الحلاقة علي منصات التواصل الاجتماعي حيث لاقي ردود افعال واسعة وكبيرة بين أبناء المجتمع السعودي -، تجربتها قائلة: إنها دأبت علي ممارسة الحلاقة فقط للأطفال وليس للرجال كما فهم البعض".









وذكرت السيدة السعودية أنها تحب الأطفال وتعمل في صالون مختص بحلاقتهم فقط، مبينة أنها لم تقم بما يسيء لنفسها ولا أهلها ومجتمعها حتى نخشى الانتقادات.









وبيًنت في سردها لقصة امتهان الحلاقة قائلة : أنا محبة لهذه المهنة وتعلمتها من خلال النظر وبعض الشروحات باليوتيوب، وكذلك عن طريق أختي، فقد كانت مهتمة بهذا المجال ثم تدربت على أطفال العائلة حتى تطور الأمر وأتقنتها، ثم التحقت بالعمل بها وهي مهنة مربحة وأحبها".









وأضافت قائلة : أنا أعمل في هذا المحل منذ قرابة 7 أشهر، لكن الفيديو الأخير فُسر خطأً، فلم أقم بحلاقة الرجال أبدًا، بل يتضح لمن تمعّن بالفيديو أنه صالون أطفال، وهنا ربما تسبب عدم الوضوح الذي سيطر علي البعض.









وأتمت حديثها لصحيفة " سبق" السعودية قائلة : "لم أرتكب ما يخل بالدين وبالأدب والأخلاق، ولم أخرج بمظهر يسيء لأهلي ومجتمعي وديني وحتى نفسي، ولم أتوقع أن يذهب البعض إلى أبعد من ذلك فقد زارني بالمحل الكثير ومعظمهم حفزوني".