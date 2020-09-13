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فن

آخر تطورات الحالة الصحية لفاتن الحلو قبل العملية الجراحية

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 04:48 م
فاتن الحلو
فاتن الحلو
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أحمد إبراهيم
تجري بعد قليل سيدة السيرك فاتن الحلو، عملية جراحية خطرة داخل مستشفى السلام الدولي بالمعادي بعد سلسلة أزمات تعرضت لها تحتاج إلى دعوات المحبين بظهر الغيب. 

وكانت فاتن الحلو تعرضت خلال أزمة كورونا لعدة صدمات كادت تؤدي بتوقف نشاط فنون السيرك المصري الأوروبي الذي أسس له زوجها الراحل إبراهيم الحلو جراء أزمة كورونا التي أرهقت واستنزفت طاقة الكيان المؤسسي الذي تسبب في رسم البسمة والبهجة في حياة الوطن العربي وليس في مصر وحدها. 

ورغم ذلك حاولت الحلو خلال الشهر الماضي فتح أزرع مؤسسة السيرك المصري الأوروبي باستقبال الجماهير حسب النسب المسموح بها مع الاخذ بالإجراءات الإحترازية  مساندة إبنتيها دهب الحلو نائب رئيس مجلس الإدارة مروضة الوحوش وكاميليا ابراهيم الحلو المشرف العام لفروع السيرك.
آخر تطورات الحالة الصحية لفاتن الحلو قبل العملية الجراحية
آخر تطورات الحالة الصحية لفاتن الحلو قبل العملية الجراحية
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