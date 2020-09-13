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أخبار العالم

السعودية: السماح بمغادرة المواطنين ورفع قيود السفر أول يناير 2021

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 05:58 م
عودة الرحلات الجوية
عودة الرحلات الجوية الي السعودية
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محمود نوفل
أعلن مصدر مسئول في وزارة الداخلية السعودية، الموافقة علي الرفع الكامل للقيود على مغادرة المواطنين للمملكة والعودة إليها، والسماح بفتح المنافذ لعبور جميع وسائل النقل عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، بعد تاريخ 1 يناير 2021، وفق الإجراءات المتبعة قبل جائحة كورونا

جاء ذلك بناءً على ما رفعته الجهات المختصة بشأن مستجدات المواجهة مع جائحة فيروس كورونا المستجد في المملكة، واستمرار ارتفاع معدلات انتشار الوباء في عدد من الدول، التي يواجه بعضها حاليًا موجة ثانية من الجائحة

وكشف المصدر الأمني وفق صحيفة سبق السعودية، أنه تمت الموافقة على الإعلان عن الموعد المحدد لرفع التعليق والسماح المشار إليهما في الفقرة (1) من هذا البند (أولًا)، قبل 30 يومًا من تاريخ 1 يناير 2021م.

وأوضح المصدر، أن لوزارة الصحة إذا تطلب الأمر حينذاك؛ أن ترفع بطلب وضع اشتراطات صحية وقائية على المسافرين والناقلين، أثناء السفر، وفي صالات المطارات والموانئ.

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