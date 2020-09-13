طلعت يوسف يعلن قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة الأهلي في الدوري





كريم الديب، أحمد حجي، رزاق سيسه، محمد الصباحي ، أيمن غباشي ، أحمد رفعت ، خالد قمر ، صبري رحيل، محمود شعبان ، نور السيد، يوسف حسن ، مروان عطية ، عبد الغني محمد ، خالد الغندور ، هشام محمد ، أحمد راشد ، محمود الزنفلي ، عمرو خليل ، فارس السيد، محمود رزق ، سلام جمال ، عمرو الميداني أسامة عزب، السيد سالم ، مروان النجار .





وشهدت قائمة الاتحاد السكندري تواجد المهاجم الليبي انيس سلتو للمرة الأولي منذ التحاقه بالفريق بعد أزمة فيروس كورونا .



