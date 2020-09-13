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رياضة

طلعت يوسف يعلن قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة الأهلي في الدوري

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 06:17 م
طلعت يوسف المدير
طلعت يوسف المدير الفني للأتحاد السكندري
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حسام الحارتي
أعلن طلعت يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري عن قائمة فريقه استعدادا لمواجهة النادي الأهلي في المباراة التي تجمع بينهما غدا " الأثنين "، باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ 27 من بطولة الدوري المصري .

وجاءت قائمة الاتحاد السكندري كالتالي :

كريم الديب، أحمد حجي، رزاق سيسه، محمد الصباحي ، أيمن غباشي ، أحمد رفعت ، خالد قمر ، صبري رحيل، محمود شعبان ، نور السيد، يوسف حسن ، مروان عطية ، عبد الغني محمد ، خالد الغندور ، هشام محمد ، أحمد راشد ، محمود الزنفلي ، عمرو خليل ، فارس السيد، محمود رزق ، سلام جمال ، عمرو الميداني أسامة عزب، السيد سالم ، مروان النجار .

وشهدت قائمة الاتحاد السكندري تواجد المهاجم الليبي انيس سلتو للمرة الأولي منذ التحاقه بالفريق بعد أزمة فيروس كورونا .


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