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فن

فينيسيا السينمائي يلهم مهرجانات العالم لعرض الأفلام فى مواجهة كورونا

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 08:45 م
صدى البلد
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محمد نبيـل
انتهت فعاليات الدورة 77 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، بعد مغامرة كبيرة قامت بها إدارة المهرجان الإيطالى، برفض برمجة المهرجان افتراضيا، والحرص على تقديم الأفلام داخل قاعات السينما، وسط اجراءات احترازية صحية صارمة.

200 متر
حصد الفيلم الفلسطيني "200 متر" جائزة الجمهور بالدورة 77 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.

ويقدم الفيلم من دون تناول مباشر للقضية الفلسطينية، ومن خلال أسلوب نايفة التلميحي المتمثل في المقاطع المذهلة التي تحكي جانبًا من مأساة الفلسطيني على أرضه، يقدم صورة قوية مؤثرة تمس قلب المُشاهد إنسانيًا، بغض النظر عن جنسيته أو وطنه.

"200 متر" من كتابة وإخراج أمين نايفة وهو إنتاج مشترك لمنتجين من فلسطين والأردن وإيطاليا والسويد، وعُرض الفيلم عالميًا لأول مرة في الدورة الـ17 لأيام فينيسيا السينمائية، المُقامة على هامش مهرجان فينيسيا السينمائي.

الرجل الذي باع ظهره
حصدت المخرجة كوثر بن هنية جائزة اديبو كينج للادماج بمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي خلال دورته المنعقدة بدورته الـ77.

فيلم "الرجل الذي باع ظهره" يعرض عالميًا لأول مرة في مهرجان فينيسيا السينمائي 2020، وسيشارك في الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة.

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وجاءت أبرز الجوائز كالتالي:

المسابقة الرسمية
أفضل فيلم
فيلم "Nomadland" للمخرجة كلوي تشاو
أفضل مخرج
كيوشي كوروساوا عن فيلم "Wife Of A Spy"
أفضل ممثل
بييرفرانشيسكو فافينو عن فيلم " Padrenostro"
أفضل ممثلة
فانيسا كيربي عن فيلم "Pieces Of A Woman"
أفضل سيناريو
فيلم "The Disciple" للمخرج كاتانيا تماني
جائزة لجنة التحكيم الكبرى 
فيلم "New Order" للمخرج ميشيل فرانكو
جائزة لجنة التحكيم الخاصة
فيلم "Dear Comrades" للمخرج أندريه كونشالوسكي
جائزة أفضل ممثل/ة صاعد
روح الله زماني عن فيلم "Sun Children"

مسابقة أفاق
أفضل فيلم
فيلم "The Wasteland" للمخرج أحمد بهرامي
أفضل مخرج
لاف دياز عن فيلم "Genus Pan"
أفضل سيناريو
بيترو كاستيليتو عن فيلم " The Predators"
أفضل ممثلة
خنساء بطمة عن فيلم " Zanka Contact"
أفضل ممثل
يحيى منيحي عن فيلم "الرجل الذي باع جلده"
جائزة لجنة التحكيم الخاصة
آنا روخا دي سوسا عن فيلم "Listen"

جائزة "أسد فينيسيا" للعمل الأول
آنا روخا دي سوسا عن فيلم "Listen"
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