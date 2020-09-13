فينيسيا السينمائي يلهم مهرجانات العالم لعرض الأفلام فى مواجهة كورونا

انتهت فعاليات الدورة 77 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، بعد مغامرة كبيرة قامت بها إدارة المهرجان الإيطالى، برفض برمجة المهرجان افتراضيا، والحرص على تقديم الأفلام داخل قاعات السينما، وسط اجراءات احترازية صحية صارمة.
200 متر
200 متر
المسابقة الرسمية
أفضل فيلم
فيلم "Nomadland" للمخرجة كلوي تشاو
أفضل مخرج
كيوشي كوروساوا عن فيلم "Wife Of A Spy"
أفضل ممثل
بييرفرانشيسكو فافينو عن فيلم " Padrenostro"
أفضل ممثلة
فانيسا كيربي عن فيلم "Pieces Of A Woman"
أفضل سيناريو
فيلم "The Disciple" للمخرج كاتانيا تماني
جائزة لجنة التحكيم الكبرى
فيلم "New Order" للمخرج ميشيل فرانكو
جائزة لجنة التحكيم الخاصة
فيلم "Dear Comrades" للمخرج أندريه كونشالوسكي
جائزة أفضل ممثل/ة صاعد
روح الله زماني عن فيلم "Sun Children"
مسابقة أفاق
أفضل فيلم
فيلم "The Wasteland" للمخرج أحمد بهرامي
أفضل مخرج
لاف دياز عن فيلم "Genus Pan"
أفضل سيناريو
بيترو كاستيليتو عن فيلم " The Predators"
أفضل ممثلة
خنساء بطمة عن فيلم " Zanka Contact"
أفضل ممثل
يحيى منيحي عن فيلم "الرجل الذي باع جلده"
جائزة لجنة التحكيم الخاصة
آنا روخا دي سوسا عن فيلم "Listen"
جائزة "أسد فينيسيا" للعمل الأول
آنا روخا دي سوسا عن فيلم "Listen"