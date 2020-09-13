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حوادث

اندلاع حريق بقطار القاهرة - الإسكندرية ولا خسائر في الأرواح

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 09:25 م
حريق فى قطار
حريق فى قطار
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إبراهيم الهوارى
اندلع حريق بالعربة الرابعة من الخلف بقطار القاهرة - الإسكندرية أمام مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية دون حدوث إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح.


وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بحدوث حريق بقطار القاهرة الإسكندرية رقم 921 أمام مدينة طوخ حيث سيطرت حالة من الرعب بين المواطنين. 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية التى سيطرت على الحريق دون خسائر بشرية أو إصابات بين المواطنين. 

وتبين من المعاينة الأولية أن سبب الحريق حدوث قفش عجلات القطار على القضبان مما ادى الى اندلاع العريق فى العربة الاخيرة.

لم يسفر الحريق عن اى اصابات او خسائر فى الارواح بين الركاب وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
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