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رياضة

ملخص مباراة الزمالك والإنتاج الحربي وهدف مصطفى محمد الوحيد.. فيديو

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 10:23 م
مصطفى محمد
مصطفى محمد
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عمرو ابوبكر
انتهت احداث مباراة الزمالك والانتاج الحربي بفوز الابيض بهدف نظيف، في المباراة التي تقام على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 27 من بطولة الدوري المصري.

تمكن الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك من التقدم بالهدف الاول في مرمى الانتاج الحربي.


جاء الهدف من ركنية مميزة في الدقيقة 63 مررها اسلام جابر ولمسها الونش برأسية لتصل على رأس مصطفى محمد الذي يسددها بقوة على يمين عامر عامر لتسكن الشباك.

وانتهى اللقاء بفوز الزمالك على الانتاج الحربي بهدف دون رد، واصبح رصيد الأبيض 55 نقطة ويستمر في السيطرة على المركز الثاني، والانتاج يتجمد رصيده عند النقطة 30 في المركز التاسع. 
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